USA : Manifestations autour de la décision potentielle de la Cour suprême sur l'avortement

(Actualise avec détails, citations)

WASHINGTON, 3 mai (Reuters) - Les militants contre l'avortement et les partisans du droit à l'avortement sont descendus dans les rues de Washington mardi après avoir appris que la Cour suprême des Etats-Unis pourrait annuler l'arrêt Roe vs Wade, jurisprudence clé datant de 1973 légalisant l'avortement.

Une "fuite" sans précédent d'un document de la plus haute juridiction des Etats-Unis laisse entendre que la Cour a voté en faveur de l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade, a rapporté lundi Politico.

Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité du document. Aucun commentaire n'a été effectué par la Cour suprême et par la Maison blanche.

Quelques heures après la nouvelle, des militants anti-avortement et des partisans du droit à l'avortement se sont affrontés devant le tribunal.

La question de l'avortement est l'une des plus sensibles et polarisantes de la politique américaine depuis près d'un demi-siècle.

Un sondage réalisé en 2021 par le Pew Research Center a révélé que 59% des Américains adultes se prononçaient en faveur de l'avortement légal dans tous ou la plupart des cas, tandis que 39% estimaient que cette procédure devrait illégale dans tous ou la plupart des cas.

L'un des juges conservateurs de la Cour, Samuel Alito, a écrit que l'arrêt Roe vs Wade était "absolument erroné depuis le début", selon le document, daté du 10 février, dont Politico a publié une copie sur son site internet.

Selon Samuel Alito, la Cour estimerait que l'arrêt Roe v. Wade, autorisant les avortements pratiqués avant la survie du foetus en dehors de l'utérus - entre 24 et 28 semaines de grossesse - a été adopté à tort car la Constitution américaine ne mentionne pas spécifiquement le droit à l'avortement.

"L'avortement présente une question morale profonde. La Constitution n'interdit pas aux citoyens de chaque État de réglementer ou d'interdire l'avortement", a déclaré Samuel Alito, selon le document diffusé.

D'après Politico, quatre des autres juges conservateurs de la Cour suprême, composée de neuf membres, se sont rangés derrière l'avis de Samuel Alito.

Il n'est pas inhabituel que le vote des juges de la Cour suprême évolue entre l'avis initial et la décision définitive, laquelle fait l'objet d'une publication par la Cour.

Le document a envoyé une onde de choc à travers le pays.

"Cette décision est une attaque directe contre la dignité, les droits et la vie des femmes, sans parler de décennies de droit établi", a déclaré l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton.

"Elle va tuer et soumettre les femmes alors même qu'une grande majorité d'Américains pensent que l'avortement devrait être légal. C'est une véritable honte", a-t-elle ajouté.

Cette décision serait la plus importante de la Cour depuis la nomination par l'ancien président Donald Trump de trois juges en son sein, consolidant ainsi une majorité conservatrice de 6 contre 3.

"Le vote des juges nommés par les républicains en faveur de l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade serait considéré comme une abomination, l'une des décisions les plus néfastes de l'histoire moderne", ont déclaré les démocrates Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat.

La nouvelle est parue un peu plus de six mois avant les élections de mi-mandat qui détermineront le maintien de la très faible majorité des démocrates au Congrès américain pour les deux prochaines années du mandat du président Joe Biden. (Reportage Kanishka Singh et Eric Beech, avec Andrea Shalal et Lawrence Hurley; version française Jean Terzian et Dagmarah Mackos,édité par Kate Entringer)