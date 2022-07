USA : Les ventes de logements neufs au plus bas depuis deux ans en juin

WASHINGTON, 26 juillet (Reuters) - Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont chuté à leur plus bas niveau en un peu plus de deux ans en juin, dernier signe que la hausse des taux d'intérêts combinée à des prix plus élevés freine la demande de logements.

Les ventes de logements neufs ont chuté de 8,1% pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 590.000 unités en juin, soit le niveau le plus bas depuis avril 2020, a indiqué mardi le département du commerce.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un niveau annualisé de 660.000 ventes pour juin.

Le chiffre de mai a été revu à la baisse à 642.000 contre 696.000 annoncé initialement.

Les ventes ont diminué dans le Nord-Est, l'Ouest et le Sud densément peuplé, mais ont bondi dans le Midwest.

La Réserve fédérale américaine devrait relever son taux directeur de 75 points de base supplémentaires mercredi.

Le marché du logement est l'un des secteurs les plus sensibles aux taux d'intérêt. (Reportage Lucia Mutikani; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)