USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (atualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Coinbase, Campbell Soup) PARIS, 7 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq : * COINBASE rebondissait mercredi de 3,9% en avant-Bourse après un plongeon de 12% la veille à la suite de poursuites judiciaires à son encontre lancées par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain. Ark Invest, la société de Cathie Wood, a annoncé avoir acheté mardi plus de 400.000 actions de Coinbase. * Les actions des sociétés chinoises cotées à Wall Street baissent dans les échanges en avant-Bourse en réaction aux faibles données sur le commerce extérieur en Chine en mai: ALIBABA, JD.COM et PINDUODUO perdaient de 0,9% à 2,6%. * CAMPBELL SOUP a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses prévisions annuelles à la faveur notamment de plusieurs hausses de ses tarifs. * NETFLIX gagnait 1,7% en avant-Bourse, Wells Fargo ayant relevé son objectif de cours de 400 à 500 dollars et JPMorgan de 380 à 470 dollars. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)