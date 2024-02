USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, iRobot, Norwegian Cruise Line, AutoZone, Unity Software, Shift4 Payments, Carlyle, cours en avant-Bourse) PARIS, 27 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08 A lire aussi... % pour le Dow Jones, une quasi stabilité pour le Standard & Poor's 500 (+ 0,02 %) et une hausse de 0,11 % pour le Nasdaq: * MACY'S recule de 2% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi prévoir un chiffre d'affaires sur l'année inférieur au consensus, en raison d'une faible demande de vêtements et de chaussures. Le groupe a en outre indiqué qu'il fermerait 150 magasins d'ici 2026 dans le cadre de son nouveau plan de redressement. * LOWE'S prend 1% en avant-Bourse dans des échanges volatils, le groupe ayant annoncé mardi prévoir un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes de Wall Street, tandis que les ventes au quatrième trimestre à périmètre comparable sont ressorties meilleures que prévu. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS grimpe de 10,8% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe d'un plan de rachat d'actions et la publication d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux attentes. * NORWEGIAN CRUISE LINE bondit de 7,2% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu à la faveur d'une hausse de ses tarifs et d'une forte demande américaine pour les croisières dans les Caraïbes et en Europe. * IROBOT cède 4,6% en avant-Bourse, le groupe anticipant une perte nette ajustée pour cette année plus marquée que prévu, selon les données de LSEG. * AUTOZONE - Le distributeur de pièces détachées automobiles a publié mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes dans un contexte de forte demande liée aux prix élevés des véhicules neufs et d'occasion qui poussent certains acheteurs à tenter de réparer leurs véhicules plutôt que d'en acquérir de nouveaux. * UNITY SOFTWARE plonge de 14,7% en avant-Bourse après la publication par l'éditeur de jeux vidéos d'une prévision de chiffre d'affaires annuel inférieur au consensus. * SHIFT4 PAYMENTS chute de 4,5% en avant-Bourse après avoir fait état d'un bénéfice ajusté et d'un chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre en dessous des prévisions des analystes. * EXPEDIA - La plate-forme de voyage en ligne a annoncé lundi soir son intention de supprimer environ 1.500 emplois dans le monde, soit 9% de ses effectifs, dans le cadre de sa "transformation organisationnelle et technologique". * MICROSOFT - La Commission européenne a annoncé mardi son intention de lancer un examen minutieux sur le partenariat conclu entre le géant américain des nouvelles technologies et la start-up française Mistral AI, spécialisée dans l'intelligence artificielle. * MICROSTRATEGY, COINBASE GLOBAL, BITFARMS , RIOT PLATFORMS, MARATHON DIGITAL et HUT 8 prennent entre 3% et 10,3% en avant-Bourse alors que le bitcoin a dépassé les 57.000 dollars, son plus haut niveau depuis fin 2021. * KROGER, ALBERTSONS - La FTC, la Commission fédérale américaine du commerce, et huit Etats américains, ont annoncé lundi soir intenter une action en justice pour bloquer le projet de rachat d'Albertsons par la chaîne de supermarchés Kroger pour 24,6 milliards de dollars, estimant que cette opération entraînera une hausse des prix des produits alimentaires. * CARLYLE - La société de capital-investissement a annoncé mardi avoir recruté Jeff Currie, ancien responsable de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs, pour diriger sa transition énergétique. * BROADCOM - Le fabricant de puces a suspendu le processus de vente de son activité de logiciels de sécurité Carbon Black, a rapporté lundi soir l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. * JETBLUE AIRWAYS et SPIRIT AIRLINES ont demandé lundi à une cour d'appel américaine d'annuler la décision d'un juge ayant bloqué leur fusion à 3,8 milliards de dollars à la demande du département américain de la Justice. * META PLATFORMS - Le directeur général du groupe, Mark Zuckerberg, s'est entretenu mardi à Tokyo avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida sur le dossier de l'intelligence artificielle, à l'occasion d'une tournée en Asie. * INTUITIVE MACHINES chute de 20,1% en avant-Bourse après l'annonce d'une interruption des communications avec le module spatial Odysseus, qui a atterri sur la Lune avant de se renverser. La mission lunaire, initialement prévue pour 7 à 10 jours, sera réduite à 5 jours. * BRISTOL MYERS SQUIBB veut étendre sa présence dans la recherche et le développement (R&D) en Inde et s'attend à ce que son site nouvellement inauguré à Hyderabad devienne sa plus grande division en dehors des Etats-Unis d'ici 2025, a déclaré mardi son directeur général, Christopher Boerner. * WALT DISNEY - David Greenbaum a été nommé au poste nouvellement créé de président de Walt Disney Studios chargé de la supervision des studios Disney LiveAction et 20th Century. Il sera sous la responsabilité du coprésident de Disney Entertainment, Alan Bergman. * DOLLAR TREE - Family Dollar Stores, filiale du distributeur à bas prix, a reconnu lundi avoir stocké des aliments, des médicaments et des cosmétiques dans des conditions insalubres dans un entrepôt de l'Arkansas infesté de rongeurs et a accepté de s'acquitter de la somme de 41,67 millions de dollars, a annoncé le département américain de la Justice. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)