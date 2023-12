USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Pfizer, Amgen, cours en avant-Bourse) PARIS, 12 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13 % pour le Dow Jones, une stabilité ( + 0,07 %) pour le Standard & Poor's 500 et une progression de 0,18 % pour le Nasdaq: * ALPHABET recule de 1,1% en avant-Bourse après avoir perdu un procès contre l'éditeur de jeux vidéos Epic Games, à l'origine de "Fornite", qui l'accusait de monopole illégal avec son magasin d'applications en ligne Google Play. * ORACLE chute de 8,13% en avant-Bourse, le groupe ayant publié une prévision de chiffre d'affaires trimestriel en dessous des attentes, en raison d'une économie incertaine et de la concurrence sur le marché de l'informatique dématérialisée ("cloud"). * JPMORGAN CHASE est sur le point d'externaliser ses opérations de dépositaire à Hong Kong et à Taïwan, CITIGROUP , HSBC et Standard Chartered étant en lice pour décrocher le mandat, selon deux sources. * BOEING a entrepris des coupes plus importantes que prévu dans ses rangs, réduisant de moitié le nombre de planificateurs travaillant au sein de divisions clés, selon des sources. * PFIZER a annoncé mardi avoir accepté de céder les droits sur les redevances provenant des ventes du traitement anticancéreux Bavencio afin de répondre aux inquiétudes des autorités américaines de la concurrence dans le cadre de l'acquisition de SEAGEN pour 43 milliards de dollars. * BRISTOL MYERS SQUIBB a déclaré lundi qu'il verserait 800 millions de dollars et jusqu'à 8,4 milliards de dollars à Sichuan Biokin Pharmaceutical pour développer et commercialiser l'un des traitements anticancéreux du fabricant chinois en dehors de la Chine. * ICOSAVAX s'envole de 45% avant l'ouverture après l'annonce de son rachat par AstraZeneca pour 1,1 milliard de dollars. * HASBRO va licencier environ 20% de ses effectifs, a rapporté le Wall Street Journal lundi. Le titre chute de 5,24% avant l'ouverture. * NVIDIA - L'administration Biden discute avec le groupe afin de l'autoriser à vendre certaines puces liées à l'intelligence artificielle en Chine. * PUCES - La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré s'attendre à ce qu'une douzaine de financements pour des projets de semi-conducteurs soient accordés en 2024. Des entreprises comme INTEL, MICRON , GLOBALFOUNDRIES cherchent à obtenir un financement dans le cadre de ce programme. * LUCID - Le fabricant de véhicules électriques de luxe chute de 4,6% avant l'ouverture après avoir annoncé la démission de sa directrice financière, Sherry House. * SUN COUNTRY AIRLINES chute de 5% après qu'APOLLO GLOBAL MANAGEMENT a annoncé la vente de 4 millions d'actions du groupe. La compagnie aérienne achètera jusqu'à 5 millions de dollars de ses actions en utilisant ses liquidités. * META PLATFORMS - Le régulateur turc de la concurrence a déclaré mardi qu'il avait lancé une enquête sur le groupe, qui a lié ses plateformes de médias sociaux Threads et Instagram. * FIRSTENERGY – L'investisseur activiste Carl Icahn a réduit de 1,5% sa participation dans le groupe, le contraignant à renoncer à un siège au conseil d'administration. * AIRBNB - Barclays abaisse sa recommandation de "pondération en ligne" à "sous-pondérer". Le titre perd 2,9% avant l'ouverture. * MACY'S - JP Morgan abaisse sa recommandation de "neutre" à "vendre". Le titre cède 1,9% avant l'ouverture. * AMGEN prend 1,34% en avant-Bourse, RBC ayant relevé sa recommandation à "surperformance". (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)