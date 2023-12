USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Occidental Petroleum, Moderna/Merck & Co, Pinterest cours en avant-Bourse) PARIS, 11 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones ( -0,02 %) et pour le Standard & Poor's 500 ( -0,09 %), tandis que le Nasdaq pourrait refluer de 0,18 %: * OCCIDENTAL PETROLEUM a annoncé lundi le rachat du producteur d'énergie CrownRock dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à 12 milliards de dollars, ce qui lui permettra de se développer dans le bassin permien riche en pétrole. * CIGNA bondit de 12,4% dans les échanges avant-Bourse. L'assureur santé a annulé son projet de rachat d'HUMANA, a rapporté le Wall Street Journal dimanche. Cigna a également annoncé dimanche son intention de racheter pour 10 milliards de dollars de ses actions, ce qui portera le total des rachats d'actions annoncé par le groupe à 11,3 milliards de dollars. Jefferies a par ailleurs relevé sa recommandation sur Cigna de "conserver" à "acheter". * MACY'S - Un groupe d'investisseurs composé d'Arkhouse Management et de Brigade Capital a fait une offre de 5,8 milliards de dollars pour retirer de la cote la chaîne de grands magasins. L'action était en hausse de 19,1% en avant-Bourse. Ses concurrents Kohl's et Nordstrom avancent respectivement de 4,5% et 6,4%. * NVIDIA souhaite établir une base au Vietnam pour développer l'industrie des semi-conducteurs du pays, a déclaré le gouvernement vietnamien, citant le fabricant de puces. * SOUTHWEST AIRLINES - Le personnel de bord rejeté un accord de principe sur les salaires, 64% d'entre eux ayant voté contre une proposition sur cinq ans, a annoncé vendredi leur syndicat. * TESLA devrait respecter les droits fondamentaux du travail, a déclaré le fonds souverain norvégien de 1.500 milliards de dollars, tout en ajoutant qu'il conserverait sa participation dans l'entreprise et chercherait à l'influencer au fil du temps. Plusieurs fonds de pension nordiques enverront cette semaine une lettre au constructeur lui demandant de respecter les droits des salariés de la région. * Les valeurs liées aux CRYPTO-MONNAIES et à la blockchain chutent en avant-Bourse avec le bitcoin qui a touché son plus bas niveau en une semaine, à 42.384 dollars, sur des prises de bénéfice. RIOT PLATFORMS, MARATHON DIGITAL, HUT 8 MINING et BIT DIGITAL cèdent de 4,2% à 5,9%. * MODERNA et MERCK & CO ont annoncé lundi avoir entamé un essai de phase avancée de leur traitement anticancéreux personnalisé expérimental à base d'ARNm en combinaison avec le Keytruda, le médicament vedette de Merck. * DOMINO'S PIZZA - Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". * PINTEREST prend 3,6% en avant-Bourse, RBC ayant relevé sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur". (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)