USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Philip Morris International, cours en avant-Bourse) PARIS, 19 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,37% pour le Nasdaq: * TESLA recule de 4,7% en avant-Bourse, le constructeur automobile ayant fait état mercredi d'une marge brute sur la période juillet-septembre en baisse en rythme annuel, manquant de peu les attentes de Wall Street. * NETFLIX bondit de 13,3% en avant-Bourse après la publication de ses résultats trimestriels qui montrent que la plateforme de vidéos à la demande a pulvérisé les attentes en termes de nouveaux abonnés. Le groupe a en outre annoncé une augmentation du prix de certains abonnements aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France. * VMWARE cède 7,7% en avant-Bourse après une information selon laquelle Pékin envisage de retarder le projet de rachat 69 milliards de dollars du groupe d'informatique dématérialisée par le fabricant de puces BROADCOM. * AT&T bondit de 4,5%, l'opérateur télécoms ayant fait état d'un nombre d'abonnés plus important que prévu au troisième trimestre. * PHILIP MORRIS INTERNATIONAL - Le fabricant des cigarettes Marlboro a revu jeudi à la hausse sa prévision de bénéfice annuel, les résultats du troisième trimestre ayant dépassé les attentes grâce au relèvement de ses tarifs et une demande soutenue. * BLACKSTONE abandonne 2,74% en avant-Bourse après une baisse du bénéfice attribuable aux actionnaires au troisième trimestre, à 1,2 milliards de dollars. * WALT DISNEY présentera désormais de manière séparée ses revenus issus des programmes sportifs à compter du quatrième trimestre dans le cadre de la restructuration de annoncée cette année, a indiqué mercredi le groupe de divertissement. * ALPHABET - La filiale de Google mise sur l'Inde pour la production de ses smartphones, a déclaré jeudi un dirigeant du groupe, Rick Osterloh. * FORD MOTOR a annoncé mercredi avoir mis au chômage technique 150 salariés supplémentaires dans le Michigan en raison de la grève initiée par le syndicat United Auto Workers, ce qui porte le total à 2.730. * COSTCO WHOLESALE a annoncé mercredi que son directeur général Craig Jelinek quitterait ses fonctions d'ici la fin de l'année et serait remplacé par Ron Vachris, le directeur des opérations. * LAM RESEARCH recule de 3,6% en avant-Bourse, le fournisseur d'équipements de fabrication de semi-conducteurs ayant prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre légèrement inférieur aux estimations de Wall Street en raison de la faiblesse de la demande de puces mémoire. * FOOT LOCKER chute de 5,01% en avant-Bourse, Goldman Sachs ayant abaissé son conseil à "vendre" sur le distributeur d'articles de sport. * BEST BUY - Goldman Sachs relève son conseil à "acheter" contre "neutre". * CONOCOPHILLIPS - Gerdes Energy abaisse son conseil d'"acheter" à neutre". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)