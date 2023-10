USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Ford, Eli Lilly, Moderna, Palantir Technologies, compagnies pétrolières et gazières) PARIS, 4 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse de 0,15% pour le Dow Jones , de 0,26% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,45% pour le Nasdaq: * INTEL progresse de 2% dans les échanges avant l'ouverture, la société prévoyant de faire de son unité de puces programmables une activité autonome à partir de janvier, et de l'introduire en Bourse au cours des deux ou trois prochaines années. * META PLATFORMS prévoit de licencier des employés mercredi dans sa division Reality Labs, axée sur le métavers, ont déclaré mardi à Reuters deux sources. * Les autorités américaines et californiennes ont déclaré mardi qu'elles étaient en discussion avec Cruise, l'unité de conduite autonome de GENERAL MOTORS, au sujet d'un piéton heurté lundi par un robot-taxi après avoir été percuté par un autre véhicule. * FORD MOTOR a déclaré mardi avoir fait une nouvelle offre au syndicat United Auto Workers afin de mettre fin à une grève de 19 jours, mais a précisé qu'un différend sur les usines de batteries n'était toujours pas résolu. * ELI LILLY a déclaré que le chef de sa division diabète et obésité, Mike Mason, partira à la retraite d'ici la fin de l'année. Le fabricant de médicaments perd 1% avant l'ouverture. * MODERNA augmente de 1% avant l'ouverture après que son vaccin combiné COVID-19/grippe a montré des résultats préliminaires encourageants. * PALANTIR TECHNOLOGIES augmente de 3,2% avant l'ouverture après avoir annoncé collaborer avec PWC sur les données et les opérations automatisées. * Les compagnies pétrolières et gazières reculent avant l'ouverture avec la baisse de plus de 1% des prix du brut. Les producteurs de pétrole et de gaz OCCIDENTAL PETROLEUM, CALLON PETROLEUM, MARATHON OIL et DEVON ENERGY perdent 1%. * INSULET a annoncé mardi que Wayde McMillan quitterait son poste de directeur financier du fabricant d'appareils médicaux, à compter du 20 octobre, pour rejoindre l'activité santé de 3M. Insulet était en hausse de 1,4% après la clôture. * EXXON MOBIL a choisi BLACKROCK comme acheteur potentiel de sa participation majoritaire dans le principal terminal d'importation de gaz d'Italie, a déclaré le groupe dans un communiqué. L'ensemble du terminal de regazéification serait valorisé à environ 800 millions d'euros. * La SEC, le gendarme boursier américain, a demandé mardi à un juge fédéral de rejeter une requête de COINBASE GLOBAL visant à mettre fin aux poursuites engagées par le régulateur contre elle. * APPLE perd 1,3% dans les échanges avant-Bourse après que KeyBanc a abaissé sa recommandation de "surpondérer" à "pondération en ligne". ". * GENERAL MOTORS - CFRA relève sa recommandation à la "vente" après avoir guidé très "fortement à la vente". * POINT BIOPHARMA GLOBAL - Jefferies, Jonestrading, Truist Securities abaissent leurs recommandations à "conserver". * B&G Foods abandonne 4,5% en avant-Bourse après que Piper Sandler a abaissé sa recommandation de "souspondérer" à "neutre". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)