USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Piedmont Lithium, Oracle, Jackson Financial, Big Lots, Bigbear.Ai, Vinfast, Malibu Boats, J.M. Smucker, Elf Beauty, Globalstar, United States Steel) PARIS, 29 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,06% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,13% pour le Nasdaq: * 3M est en hausse de 1% avant l'ouverture, prolongeant ses gains de la veille. Le groupe a accepté de payer 6,01 milliards de dollars pour régler les poursuites engagées contre ses bouchons d'oreille, un montant que JPMorgan estime beaucoup moins élevé que prévu. * BEST BUY gagne plus de 2% en avant-Bourse, le distributeur de produits électroniques ayant fait état d'une baisse plus faible que prévu de ses ventes à périmètre comparable au deuxième trimestre. * SECTEUR BANCAIRE - La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a proposé mardi des règles plus strictes pour garantir que les banques ayant plus de 100 milliards de dollars d'actifs puissent être dissoutes en toute sécurité en période de crise. * Les mesures de soutien à l'économie chinoise tirent les actions cotées aux Etats-Unis de groupes chinois. NETEASE , BAIDU, JD.COM, XPENG, LI AUTO progressent entre 0,7% et 2,7%. * PDD HOLDINGS a fait état mardi d'un chiffre d'affaire au deuxième trimestre supérieur aux attentes, grâce à sa plateforme de vente en ligne qui a attiré davantage de clients soucieux des prix, et à l'expansion rapide de son site de commerce international, Temu. L'action cotée aux Etats-Unis gagne 8,8% avant l'ouverture. * NIO baisse de 1,6% dans les échanges en avant-Bourse après ses résultats du deuxième trimestre, le groupe ayant annoncé que ses ventes trimestrielles de véhicules étaient en repli de 24,9% par rapport à l'année précédente. * CATALENT progresse de 2,7% avant l'ouverture, Reuters ayant rapporté que la société était sur le point de parvenir à un accord avec Elliott Investment Management qui conduirait à un remaniement du conseil d'administration. * HAWAIIAN ELECTRIC gagne 6,5% avant l'ouverture. La valeur du fournisseur d'électricité a été la troisième action américaine la plus échangée par les particuliers lundi, selon les données de JPMorgan. * CANAAN est en baisse de 3,5% avant l'ouverture après avoir annoncé une baisse de son chiffre d'affaires et enregistré une perte nette au deuxième trimestre. * PIEDMONT LITHIUM - La société minière de lithium est en hausse de 1,1% avant l'ouverture après avoir reçu un paiement anticipé partiel de 31,6 millions de dollars pour la vente de 15.000 tonnes de concentré de lithium. * ORACLE est en hausse de 2,8% avant l'ouverture, UBS ayant relevé sa recommandation de "neutre" à "achat". * JACKSON FINANCIAL est en hausse de 7,4% avant l'ouverture, la société ayant rejoint l'indice S&P 600 Smallcap. * BIG LOTS est en hausse de 16,2% avant l'ouverture après que la société a publié un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre 1,10 milliard de dollars prévus par le consensus. * BIGBEAR.AI est en hausse de 3,6% avant l'ouverture. H.C. Wainwright a commencé le suivi du titre avec une recommandation à "achat". * VINFAST - Le fabricant vietnamien de véhicules électriques chute de 11,9% avant l'ouverture. Le titre au flottant limité est volatil et attire les investisseurs particuliers. * MALIBU BOATS - Le fabricant de bateaux de plaisance progresse de 2,2% avant l'ouverture après la publication d'un bénéfice par action ajusté de 2,98 dollars par action au quatrième trimestre, contre 2,30 dollars prévus par le consensus. * J.M. SMUCKER - Le fabricant de beurre de cacahuètes est en hausse de 3,5% avant l'ouverture car il prévoit désormais un BPA ajusté compris entre 9,45 et 9,85 dollars pour l'ensemble de l'année, contre 9,20 à 9,60 dollars par action attendus précédemment. * ELF BEAUTY est en hausse de 2% en avant-Bourse après l'acquisition de la société de soins de la peau Naturium pour un montant d'environ 355 millions de dollars. * GLOBALSTAR est en hausse de 19,8% avant l'ouverture, l'ancien patron de Qualcomm, Paul Jacobs, devenant directeur général de la société. * UNITED STATES STEEL est en hausse de 2,1% avant l'ouverture, la société ayant publié une lettre à ses actionnaires après avoir reçu plusieurs offres d'achat non sollicitées. * AT&T et VERIZON avancent chacun d'environ 1,5% en avant-Bourse, Citigroup ayant relevé sa recommandation de "neutre" à "acheter" sur les deux valeurs. * SALESFORCE perd 1,1% avant l'ouverture, après que JPMorgan a retiré le titre de sa liste de valeurs jugées intéressantes à l'achat. * CELANESE - Piper Sandler abaisse sa recommandation à "sousperformer". Le titre perd 2% avant l'ouverture. * FORWARD AIR - Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter". (Rédigé par Corentin Chappron et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)