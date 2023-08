USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Kraft Heinz, cours en avant-Bourse) PARIS, 2 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,3 0% pour le Dow Jones, de 0,48 % pour le Standard & Poor's 500 et de 0,71 % pour le Nasdaq: * ADVANCED MICRO DEVICES (AMD), dont la prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours a été revue à la baisse, a annoncé mardi son intention de lancer cette année des puces spécialisées dans l'intelligence artificielle qui pourraient concurrencer les produits de NVIDIA. L'action AMD prenait environ 3% dans les transactions hors séance. * STARBUCKS a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel à périmètre comparable inférieur aux attentes du marché, dans un contexte de baisse de la demande en Amérique du Nord et à l'international malgré le rebond en Chine. L'action reculait de 2% en avant-Bourse. * Kraft Heinz a fait état mercredi de ventes en-deçà des attentes au deuxième trimestre en raison d'une hausse des prix ayant qui a pesé sur la demande. L'action cédait 0,5% en avant-Bourse. * HUMANA avançait de 2,6% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street à la faveur d'une hausse moins importante que prévu des coûts médicaux. * ELECTRONIC ARTS a annoncé mardi anticiper des réservations nettes ("net bookings") pour le trimestre en cours en dessous des attentes après un trimestre inférieur au consensus en raison d'une forte concurrence et d'une modération des dépenses des joueurs. L'action refluait de 4,2% en avant-Bourse. * PINTEREST a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et a dit anticiper une hausse de sa marge pour l'ensemble de l'année, à la faveur d'un redressement du marché publicitaire et d'une baisse de ses coûts. L'action, qui a gagné plus de 30% au cours des trois derniers mois, reculait cependant de 2,6% dans les transactions hors séance. * MATCH GROUP a annoncé mardi anticiper des revenus pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street à la faveur d'une forte croissance du nombre de ses utilisateurs, ce qui fait grimper l'action d'environ 11% dans les échanges en après-Bourse. * CVS HEALTH prenait 1,42% en avant-Bourse, le groupe ayant publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. * WELLS FARGO a annoncé mardi prévoir de verser jusqu'à 1,8 milliard de dollars dans le cadre de la reconstitution d'un fonds public d'assurance dont 16 milliards de dollars ont été retirés cette année à la suite de l'effondrement de trois banques. * Les producteurs de schiste PIONEER NATURAL RESOURCES et DEVON ENERGY ont réduit mardi leurs projets d'investissement et mis en garde contre une baisse des activités de forage dans les mois à venir dans un contexte de repli des cours pétroliers et gaziers qui a pesé sur leurs bénéfices respectifs au deuxième trimestre. * CHESAPEAKE ENERGY a fait état mardi d'une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre sur fond de repli des cours du gaz naturel et de la production. * FIRSTENERGY a fait état mardi d'un bénéfice meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre, la baisse des coûts et la hausse des tarifs ayant permis de compenser la faiblesse de la demande. * CAESARS ENTERTAINMENT - L'opérateur de casinos a fait état mardi d'une perte ajustée inattendue au deuxième trimestre en raison d'une hausse de ses coûts, ce qui fait reculer l'action de 2,2% en après-Bourse. * LUMEN TECHNOLOGIES - L'opérateur de télécommunications chutait de plus de 8% en après-Bourse à la suite de la publication d'une perte nette trimestrielle de près de neuf milliards de dollars liée à des dépréciations. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)