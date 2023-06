USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Starbucks) PARIS, 23 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,32% pour le Dow Jones, de 0,52% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,72% pour le Nasdaq: * 3M gagne 3% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé avoir trouvé un accord de 10,3 milliards de dollars (9,49 milliards d'euros) avec un ensemble d'acteurs publics de la gestion de l'eau aux Etats-Unis, qui accusaient le groupe de pollution liée aux "polluants éternels", ou PFAS. * AMGEN - La Californie, l'Illinois, le Minnesota, le Wisconsin et les États de New York et Washington se sont joints aux poursuites du régulateur de la concurrence américain contre le rachat à 27,8 milliards de dollars de HORIZON THERAPEUTICS par Amgen. * META - La Malaisie a annoncé vendredi qu'elle engagerait des poursuites contre le groupe détenteur de Facebook, et qu'elle accuse de ne pas modérer les contenus incitant à la haine sur sa plateforme. * STARBUCKS perd 2% dans les échanges avant-Bourse, le syndicat du groupe ayant annoncé que plus de 3.000 employés dans 150 cafés seront en grève la semaine prochaine, le groupe étant accusé d'avoir interdit les décors relatifs au "Mois des fiertés" ("Pride Month") dans ses points de vente. * Smith & Wesson Brands SWBI.O gagne 5,7% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé un résultat dilué par action de 0,32 dollar, contre un consensus à 0,27%. * CARMAX gagne 11,3% en avant-Bourse après la publication de ses résultats du premier trimestre, supérieurs aux attentes de marché. * VIRGIN GALACTIC perd 16,7% en avant Bourse, le groupe ayant annoncé qu'il pourrait émettre jusqu'à 400 millions de dollars de parts de temps à autre pour financer ses opérations. * CONFORMIS - La medtech a annoncé jeudi soir avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par le fabricant de matériel orthopédique restor3d, pour 2,27 dollars par action. Le cours s'envolait de 90,52%, à 2,22 dollars, en avant-Bourse. * ACCENTURE - TD COWEN abaisse sa recommandation de "superformer" à "performance en ligne". * REINSURANCE GROUP OF AMERICA - Jefferies abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver". (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)