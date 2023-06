USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Delta et contrats à terme) 15 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,5% pour le Nasdaq. * DELTA AIR LINES - La compagnie aérienne a annoncé jeudi qu'elle verserait un dividende trimestriel de 0,10 dollars par action, reprenant ainsi un versement que le groupe avait suspendu en mars 2020 en raison de la pandémie COVID-19. * CITIGROUP comptabilisera au deuxième trimestre des charges supérieures de 300 à 400 millions de dollars à celles du premier trimestre pour les indemnités de licenciement liées à la suppression d'environ 1.600 emplois, a déclaré mercredi le directeur financier de la banque, Mark Mason, lors d'une conférence à New York. * GOLDMAN SACHS va supprimer plus de 30 emplois en Asie, la plupart dans sa division de banque internationale et marchés, ont indiqué deux sources au fait du dossier, alors que l'environnement de marché difficile pèse sur les activités de transactions financières et de courtage. * ALPHABET - La société mère de Google a mis en garde ses employés contre l'utilisation de chatbots d'intelligence artificielle générative, y compris sa propre interface Bard, ont déclaré à Reuters quatre sources au fait du dossier. La société a confirmé qu'elle avait conseillé à ses employés de ne pas entrer de données sensibles dans les chatbots, citant une politique de protection de l'information établie de longue date. * MICROSOFT, ACTIVISION BLIZZARD ont demandé mercredi à un juge américain d'intervenir rapidement dans la procédure judiciaire engagée par la Commission fédérale du commerce (FTC) pour bloquer l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo par le géant technologique. * KROGER - Le bénéfice et les ventes trimestriels de la chaîne de supermarchés ont dépassé les attentes jeudi, notamment grâce à la baisse des coûts et d'une demande soutenue pour les produits alimentaires et les articles ménagers essentiels. * APPLE, NVIDIA, AMAZON perdent de 0,4% à 1,5% en avant-Bourse, alors que les rendements obligataires continuent leur progression au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les taux. * PATTERSON-UTI ENERGY et NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS sont convenus jeudi de fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions pour créer une société de services pétroliers d'une valeur de 5,4 milliards de dollars. * PFIZER, Moderna et Novavax-Les conseillers de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine des médicaments, discuteront et voteront jeudi sur la question de savoir s'il faut recommander de cibler le variant XBB du SARS-CoV-2 dans les vaccins contre le COVID-19 développés pour une campagne de vaccination à l'automne. Pfizer et BioNtech et Moderna et Novavax développent déjà des versions de leurs vaccins ciblant le variant XBB.1.5 et d'autres sous-variants actuellement en circulation. * TRUECAR a annoncé mercredi le licenciement de 24% de ses effectifs, soit 102 postes, dans le cadre d'une restructuration qui se traduirait par une réduction des dépenses de 20 millions de dollars par an. * UBER a annoncé jeudi qu'il allait fermer son activité de livraison de repas en Italie et se retirer d'Israël, où il n'a pas réussi à gagner suffisamment de parts de marché, pour se concentrer sur les marchés où le groupe a des opportunités de croissance durable, a indiqué un porte-parole de la société. * CAVA GROUP - La chaîne de restaurants a levé 318 millions de dollars lors de son introduction en Bourse mercredi, un montant plus élevé que prévu qui souligne une reprise du marché des IPO. L'introduction en Bourse valorise la société à environ 2,5 milliards de dollars. * JD.COM, PDD HOLDINGS, ALIBABA GROUP IQIYI INC - Les sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis progressent de 1,5% à 3% après que la Banque Populaire de Chine (PBC) a réduit le taux d'intérêt à moyen terme pour la première fois en dix mois afin de soutenir le rebond de l'économie chinoise. Le président du géant du commerce électronique Alibaba a en outre dit jeudi que le groupe ferait de l'Europe sa priorité, en se concentrant sur le développement de ses activités locales et de plateformes en ligne en dehors de la Chine. * DOMINO'S PIZZA avance de 2,5% en avant-Bourse après que Stifel a relevé la recommandation de la chaîne américaine de restauration de "conserver" à "acheter". (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)