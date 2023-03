USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Lyft, PVH, Viking Therapeutics, Walgreens Boots Alliance et contrats à terme) 28 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,05% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,2% pour le Nasdaq * LYFT a déclaré lundi que les fondateurs Logan Green et John Zimmer quitteraient leurs fonctions de directeur général et de président du groupe, et que David Risher, membre du conseil d'administration et ancien d'Amazon, prendrait le poste de directeur général, alors que la société de covoiturage s'efforce de rattraper son rival Uber. L'action gagne 7,1% en avant-Bourse. * VIRGIN ORBIT HOLDINGS, la société du milliardaire Richard Branson, va prolonger un congé sans solde pour la plupart de ses employés alors que les négociations pour trouver de nouveaux financements se poursuivent, a déclaré le directeur général du groupe dans un courriel adressé lundi aux employés. L'action perd 14,6% en avant-Bourse. * BOEING - Le gouvernement canadien a déclaré lundi qu'il avait demandé d'étudier la possibilité d'acheter 16 appareils P-8A Poseidons pour remplacer sa flotte d'avions CP-140 Aurora. * ALBEMARLE - Le groupe australien Liontown Resources a déclaré mardi qu'elle avait rejeté une offre d'Albemarle, le plus grand producteur de lithium au monde, qui la valorisait à 3,7 milliards de dollars. L'action du groupe abandonne 1,8% en avant-Bourse. * MICROSOFT, ACTIVISION BLIZZARD - L'autorité japonaise de la concurrence a déclaré mardi qu'elle ne s'attendait pas à ce que la fusion entre les deux groupes nuise à la concurrence, ouvrant ainsi la voie à l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo à succès comme Call of Duty par Microsoft pour 69 milliards de dollars. * STARBUCKS a déclaré que Starbucks Workers United, le syndicat représentant certains de ses établissements, avait rejeté les séances de négociation en face à face et insisté sur des négociations hybrides. * META -Le propriétaire de Facebook prévoit de réduire les primes de certains employés et d'évaluer plus fréquemment les performances du personnel, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant une note interne du groupe. * BERKSHIRE HATHAWAY, OCCIDENTAL PETROLEUM La société de Warren Buffett a augmenté sa participation dans le producteur de pétrole texan à environ 23,6% après avoir acheté près de 3,7 millions d'actions supplémentaires, selon un document déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). * PINTEREST va mettre fin à la location de certains espaces de bureaux dans le cadre d'un plan de restructuration, a déclaré lundi la plateforme, qui a entamé en février une réduction d'environ 4% de ses effectifs. * ALPHABET - La société mère de Google a demandé lundi à un juge fédéral américain de rejeter une plainte du ministère de la Justice selon laquelle le groupe aurait illégalement abusé de sa position dominante dans le secteur de la publicité en ligne. * NVIDIA - Le fabricant américain de puces graphiques a présenté lundi une nouvelle recherche qui explique comment l'intelligence artificielle (IA) peut être utilisée pour améliorer la conception des composants. * PVH - L'action de la société mère de Tommy Hilfiger et de Calvin Klein gagne 12,4% en avant-Bourse après avoir dit lundi prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels supérieurs aux estimations. * VIKING THERAPEUTICS a dit mardi qu'il allait commencer l'essai de phase intermédiaire de son médicament expérimental contre l'obésité, qui a montré des données prometteuses en phase initiale. L'action monte de 33% en avant-Bourse. * WALGREENS BOOTS ALLIANCE avance de 2,1% en avant-Bourse après que son bénéfice trimestriel a dépassé les estimations du marché. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)