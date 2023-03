USA : Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Apollo, Blackstone, Cvent Holding et contrats à terme) PARIS, 14 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,69% pour le Dow Jones, de 0,82% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,68% pour le Nasdaq * FIRST REPUBLIC BANK rebondit de 17,4% en avant-Bourse au lendemain des déclarations de son président exécutif Jim Herbert selon lesquelles la banque régionale est en mesure de satisfaire les demandes de retrait de fonds grâce à un nouveau financement de JPMorgan Chase. * Les banques JPMORGAN CHASE, CITIGROUP et WELLS FARGO avancent de 0,5% à 2,3% en avant-Bourse après leur forte baisse de la veille consécutive aux craintes d'une crise financière. * APOLLO et BLACKSTONE ont exprimé leur intérêt pour un portefeuille de prêts détenus par la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB), fermée vendredi par les autorités californiennes, rapporte mardi Bloomberg News. * CVENT HOLDING - Blackstone va racheter le planificateur de réunions dans le cadre d'une transaction s'élevant à 4,6 milliards de dollars. * UNIVAR a annoncé mardi son rachat par Apollo Global Management dans le cadre d'une transaction qui valorise le distributeur de produits chimiques spécialisés à 8,1 milliards de dollars, dette comprise. L'action progresse de près de 14% en avant-Bourse. * Les groupes chinois cotés à Wall Street ALIBABA, JD.COM et BAIDU refluent chacun d'environ 2% en avant-Bourse dans la crainte d'une contagion de l'effondrement de la SVB. * UBER TECHNOLOGIES et LYFT prennent respectivement 7,1% et 6,4% en avant-Bourse, une cour d'appel californienne ayant jugé inconstitutionnelle la "Proposition 22" qui oblige pour les services de VTC à considérer les chauffeurs comme des salariés et non des travailleurs indépendants. * UNITED AIRLINES HOLDINGS recule de 6% en avant-Bourse après la publication lundi d'une prévision de perte inattendue sur le trimestre en cours, la compagnie aérienne invoquant une baisse de la demande. * BUZZFEED plonge de 11,7% dans les transactions hors séance, le groupe de média en ligne ayant annoncé lundi soir que la plupart de ses liquidités ou équivalents sont détenus par la banque SVB. * SEAGEN - Needham abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" au lendemain de l'annonce de l'acquisition du laboratoire par PFIZER. * ESTEE LAUDER - TD Cowen entame le suivi à "surperformance" avec un objectif à 280 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)