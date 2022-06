USA : Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec variation des contrats à terme sur indices, valeurs bancaires)

PARIS, 13 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 1,7% pour le Dow Jones, 2,1% pour le Standard & Poor's 500 et 2,7% pour le Nasdaq:

* Les valeurs bancaires et de services financiers baissent en avant-Bourse après le passage du rendement des bons du Trésor à deux ans au-dessus du rendement à dix ans, une inversion de la courbe considérée par certains comme le signal d'un risque de récession. BANK OF AMERICA, CITIGROUP, JPMORGAN CHASE & CO, GOLDMAN SACHS, WELLS FARGO et MORGAN STANLEY perdent entre 2,1% et 2,9%, AMERICAN EXPRESS, VISA et MASTERCARD entre 2,3% et 3,8%, PAYPAL et BLOCK 4,8% et 7,1% respectivement.

* Plusieurs grandes valeurs technologiques, particulièrement sensibles aux inquiétudes liées à l'inflation et aux taux d'intérêt, perdaient plus de 3% dans les échanges en avant-Bourse, parmi lesquelles APPLE, ALPHABET , MICROSOFT et AMAZON.

* Les valeurs PÉTROLIÈRES cédaient elles aussi du terrain dans les échanges en avant-Bourse avec la baisse de plus de 1% des cours du brut, la remontée du nombre de cas de COVID-19 à Pékin ravivant les craintes pour la demande. CHEVRON et EXXON MOBIL cédaient 2,8% et 3,4% respectivement, OCCIDENTAL PETROLEUM, EOG RESOURCES, MARATHON OIL, DEVON ENERGY, OVINTIV et HESS entre 3,8% et 5,9%, SCHLUMBERGER 3,4%.

* TESLA a annoncé vendredi soir qu'il soumettrait à ses actionnaires un projet de division par trois du nominal de ses actions afin de rendre celles-ci plus accessibles aux investisseurs individuels. Par ailleurs RBC a relevé sa recommandation sur la valeur à "surperformance" contre "performance du secteur" en disant tabler sur une bonne surprise pour le trimestre en cours.

* GOLDMAN SACHS - La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a ouvert une enquête sur les activités de gestion d'actifs de la banque en ciblant les fonds d'investissements affichant une stratégie ESG, a rapporté le Wall Street Journal.

* PFIZER - Un comité de la Food and Drug Administration (FDA) américaine a déclaré dimanche que le vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech était efficace et sûr pour les enfants de 6 mois à quatre ans.

* REVLON reculait de 11% en avant-Bourse après avoir déjà chuté de 52,8% vendredi en réaction aux informations du Wall Street Journal selon lesquelles le fabricant de cosmétiques, dont la dette s'élevait à 3,31 milliards de dollars fin mars, devrait se placer cette semaine sous la protection de la loi américaine sur les faillites.

* Les valeurs "CRYPTO" reculent en avant-Bourse en réaction à la chute des cours de nombreux cryptoactifs, dont le bitcoin et l'Ether. BIT DIGITAL, RIOT BLOCKCHAIN , MARATHON DIGITAL et HUT 8 MINING abandonnaient entre 7% et 14,9%, BITFARMS 14,5%SILVERGATE CAPITAL 10,8%, MICROSTRATEGY et COINBASE GLOBAL 12%.

* LHC GROUP et UNITEDHEALTH ont annoncé vendredi avoir reçu de la Federal Trade Commission (FTC), l'autorité antitrust américaine, une demande d'informations supplémentaires sur le projet de rachat du groupe de soins de santé par l'assureur pour 5,4 milliards de dollars. En avant-Bourse, UnitedHealth reculait de 2,3%.

* ELECTRIC LAST MILE SOLUTIONS - Le constructeur de véhicules utilitaires électriques a annoncé dimanche se placer sous la protection de la loi sur les faillites, après l'ouverture d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) et le retrait de toutes les prévisions d'activité présentées en mars. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)