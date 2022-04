USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de groupes de hautes technologies, compagnies pétrolières, JetBlue, Frontier, Spirit, Carlyle Group, Citius Pharma et Tufin)

PARIS, 6 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,6% pour le Dow Jones, de 0,9% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,5% pour le Nasdaq :

* Les grands groupes du secteur des nouvelles technologies reculent en avant-Bourse, amplifiant le repli entamé mardi après les déclarations de la gouverneure de la Fed Lael Brainard en faveur d'une politique monétaire "plus neutre" d'ici la fin de l'année. TESLA, META PLATFORMS, APPLE, AMAZON, ALPHABET et MICROSOFT perdent de 0,9% à 1,9%.

* Les compagnies pétrolières sont soutenues en avant-Bourse par la remontée des cours du brut en lien avec la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie. OCCIDENTAL PETROLEUM , HALLIBURTON, APA et MARATHON OIL gagnent de 0,7% à 2,3%, CHEVRON prend 0,8% et EXXONMOBIL 1%.

* JETBLUE AIRWAYS a annoncé mardi soir avoir fait une offre non sollicitée de 3,6 milliards de dollars (3,30 milliards d'euros) pour racheter la compagnie à bas coûts SPIRIT AIRLINES, une proposition qui pourrait contrarier le projet de rapprochement entre FRONTIER GROUP HOLDINGS et Spirit. En avant-Bourse, l'action JetBlue abandonne 3,7%, Frontier 3,9% et Spirit 1,2%.

* TWITTER a annoncé mardi soir son intention de déployer dans les mois à venir un outil test permettant d'éditer les tweets déjà publiés. L'action recule de 1,6% en avant-Bourse, avec la plupart des grandes valeurs technologiques.

* INTEL a annoncé mardi suspendre ses activités commerciales en Russie après avoir déjà interrompu ses livraisons vers la Russie et la Biélorussie le mois dernier.

* AT&T, DISCOVERY - Ann Sarnoff, directrice générale de WarnerMedia Studios and Networks Group, propriété d'AT&T, va quitter WarnerMedia en passe de fusionner avec Discovery, a rapporté mardi le New York Times, citant une source proche du dossier.

* CARLYLE GROUP a annoncé mercredi avoir levé 4,6 milliards de dollars pour son second fonds de crédit aux entreprises. L'action du groupe gagne 0,3% en avant-Bourse.

* RIVIAN - L'action gagne 1,3% en avant-Bourse, le constructeur ayant déclaré être en bonne voie pour atteindre son objectif de production de 25.000 véhicules électriques cette année.

* CITIUS PHARMA bondit de 16,3% en avant-Bourse après des données favorables d'un essai clinique du I/ONTAK, un traitement expérimental destiné aux patients atteints d'une forme rare de cancer.

* TUFIN s'envole de 42% en avant-Bourse après l'annonce de son rachat par la société de capital-investissement Turn/River Capital pour 570 millions de dollars.

* DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT - La chaîne de restaurants et de jeux d'arcade va racheter Main Event, l'activité de divertissement du groupe australien Ardent Leisure Group, pour 835 millions de dollars (764 millions d'euros).

* IMARA - SVB Leerink abaisse son conseil à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance" au lendemain de l'annonce par le laboratoire de l'arrêt du tovinontrine, un traitement expérimental de la drépanocytose.

* BLUEBIRD BIO - Cowen and Company abaisse sa recommandation sur la valeur à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance". (Rédigé par Claude Chendjou)