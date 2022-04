USA : Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices et cours en avant-Bourse de Starbucks, Block et Imara)

PARIS, 5 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,2% pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq :

* TWITTER, qui a clôturé lundi sur un bond de plus de 27% après l'annonce d'une prise de participation de plus de 9% à son capital par Elon Musk, le directeur général de Tesla , prend encore 3,4% en avant-Bourse mardi à 51,68 dollars. Jefferies a par ailleurs relevé son objectif de cours sur la valeur de 40 à 48 dollars.

* CARNIVAL - L'action prend 3,6% en avant-Bourse après l'annonce par le croisiériste d'une hausse à deux chiffres de ses réservations sur la semaine du 28 mars au 3 avril par rapport à son précédent record hebdomadaire. Ses concurrents NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS et ROYAL CARIBBEAN CRUISES avancent respectivement de 2,7% et 2,4%. Les compagnies aériennes DELTA AIR LINES, UNITED AIRLINE HOLDINGS et AMERICAN AIRLINES gagnent de 0,6% à 1,1%.

* STARBUCKS recule de 1,4% mardi en avant-Bourse après avoir déjà perdu la veille 3,7% en réaction à l'annonce de la suspension de son plan de rachat d'actions. Wedbush a par ailleurs abaissé sa recommandation sur la valeur à "neutre" contre "surperformance".

* BLOCK - L'ex-Square, société de services de paiement créée par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, recule de 0,8% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe d'un accès à des données d'utilisateurs par un ancien salarié ne disposant pas d'une telle autorisation.

* KKR ne peut pas confirmer son intention d'acheter Telecom Italia (TIM) pour 10,8 milliards d'euros à moins que le groupe italien ne lui donne accès à ses livres de compte, selon deux sources citant une lettre du fonds américain adressée à TIM.

* LOCKHEED MARTIN - Le département d'Etat américain a annoncé lundi soir donner son feu vert à la vente éventuelle de huit avions de combat F-16 de Lockheed Martin à la Bulgarie représentant un montant de 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros).

* AIRBNB a annoncé lundi suspendre ses activités en Russie et en Biélorussie, deux pays où les utilisateurs ne peuvent plus faire de réservation d'hébergement sur la plate-forme.

* META PLATFORMS - La maison mère de Facebook a bloqué brièvement les hashtags en lien avec les atrocités présumées commises par les forces russes à Boutcha, ville de la banlieue de Kyiv où ont été découverts des corps de personnes abattues à bout portant, a confirmé lundi un porte-parole du groupe américain. UBS a par ailleurs relevé l'objectif de cours de Meta de 250 à 300 dollars. L'action avance de 0,3% en avant-Bourse.

* PFIZER a annoncé lundi soir avoir produit au premier trimestre six millions de doses du Paxlovid, son traitement par voie orale contre le COVID-19, un chiffre conforme aux objectifs du laboratoire.

* IMARA - L'action du laboratoire plonge de 30% en avant-Bourse après l'annonce de l'arrêt du tovinontrine, un traitement expérimental de la drépanocytose.

* THERAVANCE BIOPHARMA a annoncé lundi soir que l'ampreloxétine, son traitement expérimental de l'hypotension artérielle, n'avait pas atteint son principal objectif dans le cadre d'essais cliniques.

* JOHNSON & JOHNSON, ABBVIE - Le procureur général de Virginie-Occidentale a estimé lundi que les groupes Johnson & Johnson, Teva Pharmaceuticals Industries et Allergan, filiale d'AbbVie, devaient être tenus pour responsables du "tsunami" de dépendance aux opioïdes survenu dans cet Etat, à l'ouverture d'un procès dans le comté de Kanawha.

* VERIZON COMMUNICATIONS - TracFone Wireless, filiale de Verizon, a signé un accord de 13,4 millions de dollars (12,2 millions d'euros) pour mettre fin à une enquête sur une violation présumée du False Claims Act en lien avec le programme Lifeline de la Federal Communications Commission (FCC) qui permet d'accorder des subventions aux clients disposant de faibles revenus, a annoncé lundi le département américain de la Justice.

* MORGAN STANLEY - Disruptive Technology Solutions et des fonds affiliés ont déposé une demande d'arbitrage contre Morgan Stanley auprès de la Financial Industry Regulatory Authority en lien avec une enquête visant à déterminer si la banque a informé discrètement ses clients privilégiés sur des opérations en cours dites "transactions de bloc" portant sur un grand nombre de titres, a rapporté le Wall Street Journal. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)