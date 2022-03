USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec valeurs "cypto", Foot Locker, cours en avant-Bourse d'Altria)

PARIS, 28 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse:

* APPLE perdait 1,8% dans les premiers échanges en avant-Bourse après les informations de l'agence japonaise Nikkei citant des sources selon lesquelles le groupe envisage de réduire la production de plusieurs de ses produits, dont l'iPhone, au deuxième trimestre.

* TESLA gagnait près de 4% en avant-Bourse après avoir annoncé lundi qu'il allait proposer à ses actionnaires de voter lors l'assemblée générale annuelle sur une augmentation du nombre d'actions afin d'opérer un nouveau fractionnement du titre.

Avant cette annonce, le constructeur de voitures électriques reculait légèrement en avant-Bourse après les informations de Reuters, obtenues de deux sources, selon lesquelles le groupe a décidé de suspendre pour quatre jours de la production de son usine de Shanghaï en raison des mesures de confinement prises par les autorités chinoises pour pratiquer une campagne massive de tests de détection du COVID-19.

* UBER TECHNOLOGIES a annoncé samedi avoir obtenu une nouvelle licence de 30 mois à Londres, après des années de tensions et de négociations avec les autorités de la capitale britannique.

* KKR - Telecom Italia a confirmé avoir reçu une offre non-contraignante de CVC Capital Partners pour une participation minoritaire dans ses activités de services aux entreprises tout en poursuivant les discussions avec KKR, candidat au rachat de l'ensemble de l'opérateur italien.

* WALMART a arrêté la vente de cigarettes dans certains de ses magasins américains après des années de débat entre ses dirigeants, rapporte lundi le Wall Street Journal.

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies sont en hausse en avant-Bourse, alors que le bitcoin évolue au plus haut depuis près de trois semaines et l'ether au plus haut depuis deux mois et demi. BIT DIGITAL, HUT 8 MINING, MARATHON DIGITAL HOLDINGS et RIOT BLOCKCHAIN gagnent entre 6,3% et 9,9%, COINBASE GLOBAL et MICROSTRATEGY près de 5%.

* FOOT LOCKER perd 2% en avant-Bourse après que Cowen a abaissé sa recommandation à "performance de marché" contre "surperformance".

* ALTRIA GROUP - RBC a abaissé sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance". Le titre perd 1,7% en avant-Bourse.

* BEYOND MEAT - Piper Sandler a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre".

* CAMPBELL SOUP - RBC a abaissé sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance". (Rédigé par Marc Angrand et Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)