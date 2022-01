USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec résultats Citigroup, ODP)

PARIS, 14 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse d'environ 0,7% pour le Nasdaq et de 0,6% pour le S&P-500 et le Dow Jones:

* J.P. MORGAN CHASE a annoncé vendredi une baisse moins importante que prévu de son bénéfice trimestriel, les performances solides de ses activités de banque d'investissement ayant compensé le ralentissement de la banque de détail. Le titre perd toutefois 1,3% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street.

* WELLS FARGO gagne plus de 2% en avant-Bourse après avoir dégagé un profit en hausse au quatrième trimestre grâce à des cessions d'actifs.

* BLACKROCK - Le numéro un mondial de la gestion d'actifs a fait état vendredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes du marché et d'un nouveau record de ses actifs sous gestion, à plus de 10.000 milliards de dollars (8.732 milliards d'euros).

* CITIGROUP a publié une baisse de 26% de son bénéfice trimestriel qui ressort toutefois au-dessus des attentes à la faveur d'une bonne performance de l'activité de banque d'investissement. Le groupe a par ailleurs annoncé un accord pour la cession de ses activités de banque de détail sur quatre marchés d'Asie du Sud-Est à United Overseas Bank pour environ cinq milliards de dollars singapouriens (3,24 milliards d'euros).

* TESLA prévoit de démarrer la production de son pick-up électrique Cybertruck d'ici la fin du premier trimestre 2023, repoussant ainsi l'objectif initial d'un début de production d'ici la fin de cette année, a indiqué jeudi une source proche du dossier à Reuters. Par ailleurs, le directeur général, Elon Musk, a annoncé vendredi que la crypto-monnaie dogecoin était acceptée pour le paiement de produits dérivés du groupe automobile.

* ALPHABET, TWITTER, META PLATFORMS - La commission de la Chambre des représentants des États-Unis chargée d'enquêter sur l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021 a assigné à comparaître les groupes Alphabet, Twitter, Meta Platforms et Reddit afin de déterminer comment leurs plates-formes ont été utilisées pour la diffusion de fausses informations.

* JOHNSON & JOHNSON - Une dose de rappel du vaccin contre le COVID-19 de Johnson et Johnson est efficace à 85% contre le risque d'hospitalisation dû au variant Omicron pendant un à deux mois après son administration, a déclaré vendredi le directeur du Conseil sud-africain de la recherche médicale.

* EXPLOITANTS DE CASINOS - Le gouvernement de Macao a annoncé vendredi maintenir à six le nombre d'opérateurs de casinos autorisés dans la seule région chinoise à légaliser les jeux d'argent. Les groupes LAS VEGAS SANDS, MGM RESORTS , WYNN RESORTS et MELCO RESORTS, déjà basés à Macao et qui craignaient une ouverture à la concurrence, gagnent entre 2,8% et 4,7% en avant-Bourse.

* ODP gagne 10% en avant-Bourse après avoir annoncé un report de la scission de son activité grand public en vue d'une éventuelle vente de celle-ci.

* FORD - RBC abaisse sa recommandation à "performance en ligne" contre "surperformance".

* HONEYWELL - Berenberg entame le suivi du groupe industriel à "conserver".

* TARGET - J.P. Morgan a retiré le distributeur américain de sa liste des valeurs préférées. (Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)