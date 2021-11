USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec résultats de Best Buy)

PARIS, 23 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre

mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux

indices suggèrent une ouverture quasi inchangée pour le Dow

Jones, tandis que le Standard & Poor's 500 est

attendu en repli de 0,1% et le Nasdaq de 0,2%:

* AMAZON, APPLE - L'autorité italienne de

la concurrence a infligé une amende d'un montant total de plus

de 200 millions d'euros aux deux groupes pour pratiques

anticoncurrentielles concernant les ventes de produits Apple et

Beats sur le site italien du géant américain du commerce. Apple

et Amazon ont annoncé leur intention de faire appel de cette

décision.

* PFIZER, BIONTECH - L'Agence européenne

des médicaments a annoncé mardi qu'elle se pencherait jeudi sur

un éventuel élargissement aux enfants de cinq à 11 ans de

l'utilisation du Comirnaty, le vaccin contre le COVID-19 de

Pfizer et BioNTech. Israël administre par ailleurs depuis lundi

ce vaccin aux jeunes enfants.

* MERCK - Le Conseil fédéral suisse a pré-commandé

jusqu'à 8.640 doses du Molnupiravir, le traitement par voie

orale contre le COVID-19 du laboratoire américain.

* BEST BUY a annoncé mardi prévoir un chiffre

d'affaires à périmètre comparable pour le quatrième trimestre en

dessous des attentes en raison de probables pénuries pendant la

période cruciale des fêtes de fin d'année. L'action plonge

d'environ 10% en avant-Bourse.

* COMCAST, WALT DISNEY - NBCUniversal,

filiale de Comcast, prévoit de retirer de Hulu, l'une des

plates-formes de vidéo à la demande de Walt Disney, une grande

partie de ses contenus pour les proposer en exclusivité sur

Peacock, son service d'abonnement payant, a rapporté lundi le

Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'action Disney recule de 0,6% en avant-Bourse.

* ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS a fait état lundi soir

d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires

au troisième trimestre sur fond de baisse de la demande des

outils de visioconférence dans le contexte de la levée des

restrictions sanitaires. Wells Fargo a par ailleurs entamé le

suivi de la valeur à "pondération en ligne" avec un objectif de

cours à 275 dollars. L'action Zoom recule de 7,7% en

avant-Bourse et se dirige vers un creux d'un an à l'ouverture.

* DOORDASH - Le spécialiste de la livraison de

repas va débourser plus de 5 millions de dollars pour mettre fin

à une enquête menée par le procureur de la ville de San

Francisco sur des violations présumées du droit du travail.

* CITIGROUP prévoit de créer 100 emplois dédiés aux

actifs numériques, notamment dans la "blockchain" et les

cryptomonnaies, a annoncé mardi la banque américaine.

* BANK OF AMERICA CORP - CFRA relève sa

recommandation sur la valeur à "acheter" contre "conserver" avec

un objectif de cours à 51 dollars.

* AIG - Goldman Sachs entame le suivi de l'action de

l'assureur à "acheter".

