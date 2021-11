USA-Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 24 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street :

* GAP a abaissé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année en raison de tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Le titre plonge de 19% dans les transactions hors séance.

* APPLE a annoncé mardi avoir déposé une plainte en justice en Californie contre la firme israélienne NSO, créatrice du logiciel espion Pegasus, qu'il accuse d'avoir surveillé et ciblé des utilisateurs de ses produits aux Etats-Unis.

* TESLA - Elon Musk, le directeur général de Tesla, a cédé des actions supplémentaires du groupe automobile pour un montant de 1,05 milliard de dollars (936 millions d'euros), montre un avis boursier. Depuis sa consultation le 6 novembre sur Twitter sur la vente ou non de 10% de ses parts dans Tesla, Elon Musk a cédé en tout pour quelque 9,9 milliards de dollars de titres.

* DELL TECHNOLOGIES - Le constructeur informatique a annoncé mardi anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours au-dessus des attentes, à la faveur d'une forte demande de PC et de serveurs. L'action prend 3% en avant-Bourse.

* HP a publié mardi un bénéfice trimestriel multiplié par plus de quatre et fait état d'un bond de 13% du chiffre d'affaires de sa division d'ordinateurs personnels.

* NORDSTROM chute de 23% dans les transactions hors séance, la chaîne de magasins ayant dit mardi s'attendre à des pénuries pendant la saison des fêtes de fin d'année.

* CVS HEALTH, WALGREENS BOOTS ALLIANCE, WALMART - Les jurés du tribunal fédéral de Cleveland ont conclu, après six jours de délibérations, que les trois groupes avaient contribué au fléau des opioïdes dans deux comtés de l'Ohio, dans le cadre du premier procès du genre aux Etats-Unis.

* BLACKROCK, FORD - Le numéro un mondial de la gestion d'actifs a investi, dans le cadre d'un tour de table, 700 millions d'euros dans Ionity, une entreprise spécialisée dans les bornes de recharge pour véhicules électriques, qui a été fondée par plusieurs constructeurs automobiles, dont Ford.

* CONTEXTLOGIC - La France a demandé le déréférencement du site de e-commerce américain Wish parce qu'il ne respecte pas les règles de protection du consommateur et l'interdira s'il persiste dans cette voie, a averti mercredi Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances.

* ALIBABA GROUP HOLDING - La société américaine de capital-investissement Warburg Pincus, actionnaire d'Ant Group, filiale d'Alibaba, a réduit de 15%, à moins de 200 milliards de dollars (178 milliards d'euros), son estimation de la valeur de la "fintech" chinoise, selon une source directement informée du dossier. Lors de sa tentative avortée d'introduction en Bourse, il y a un an, Ant était valorisé 315 milliards de dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)