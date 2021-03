USA-Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture en hausse de 0,1% pour le Dow Jones mais en baisse de 0,1% pour le S&P-500 et en recul de 0,6% pour le Nasdaq.

* Les TECHNOLOGIQUES devraient souffrir de la remontée des rendements des emprunts d'Etat américains. AMAZON, APPLE, NETFLIX et MICROSOFT perdent de 0,6% à 0,8% en avant-Bourse.

* Les BANQUES et les VALEURS INDUSTRIELLES devraient au contraire profiter de la hausse des rendements obligataires ainsi que des espoirs pour l'économie. J.P. MORGAN CHASE, MORGAN STANLEY et BOEING prennent de 0,9% à 1,4% en avant-Bourse.

* TESLA perd un peu plus de 2% en avant-Bourse après que son fondateur, Elon Musk, a publié sur Twitter un message expliquant que la pénurie de batteries complique la mise en production du premier véhicule utilitaire du groupe. Par ailleurs, l'autorité fédérale de la sécurité routière aux Etats-Unis, la NHTSA, a annoncé qu'elle allait rassembler des informations sur un récent accident entre une Tesla et un semi-remorque dans le New Jersey.

* BIONTECH a annoncé s'attendre, avec son partenaire PFIZER, à augmenter la capacité de production du vaccin contre le COVID-19 qu'ils développent pour la porter à 2,5 milliards de doses d'ici à la fin de l'année. L'action BioNTech cotée sur le Nasdaq prend plus de 4% en avant-Bourse.

* T-MOBILE US a annoncé lundi l'arrêt fin avril de son offre de télévision en direct, qui sera remplacée par un accès à YouTube TV et YouTube Premium dans le cadre d'un partenariat avec ALPHABET.

* PAYPAL prend plus de 1% en avant-Bourse après avoir annoncé accepter désormais les paiements en cryptomonnaies.

* GAMESTOP prend 5% en avant-Bourse après avoir annoncé la nomination d'un ancien cadre d'Amazon, Elliott Wilke, au poste de directeur de la croissance.

* ALPHABET - Stifel a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et porté son objectif de cours à 2.350 dollars contre 2.025 dollars.

* AMERICAN AIRLINES - Jefferies a relevé sa recommandation à "conserver" contre "sous-performance".

* VIACOMCBS - Credit Suisse a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance".

(Marc Angrand et Patrick Vignal)