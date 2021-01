USA: Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones et le S&P-500 mais en baisse de 0,4% pour le Nasdaq :

* APPLE a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street à la faveur du succès rencontré par ses combinés équipés de puces 5G et par l'envolée de ses ventes en Chine. Le titre perd toutefois 1,8% en avant-Bourse.

* FACEBOOK a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu, soutenu par une hausse des revenus publicitaires. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours sur la valeur. L'action cède un peu moins de 1% en avant-Bourse.

* TESLA a livré mercredi des résultats trimestriels moins bons que prévu et s'est abstenu de dévoiler un objectif clair de livraisons pour 2021, ce qui fait reculer le titre de 4,4% en avant-Bourse.

* COMCAST a publié un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, soutenu une nouvelle fois par la hausse plus importante que prévu des abonnements au haut débit, ce qui lui a permis de compenser la faiblesse des activités loisirs et cinéma de sa filiale NBCUniversal. Le titre gagne 4,3% en avant-Bourse.

* MCDONALD'S a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes, les mesures de confinement dans plusieurs pays d'Europe à l'automne ayant pénalisé ses activités et contrarié la croissance des ventes de la chaîne de hamburgers sur le marché américain. En avant-Bourse, l'action a effacé ses pertes initiales et grappille 0,5%.

* AMERICAN AIRLINES gagne 30% en avant-Bourse après avoir publié une perte moins lourde que prévu et un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour 2020, la compagnie aérienne ajoutant prévoir une reprise pour le secteur cette année.

* SOUTHWEST AIRLINES a annoncé jeudi que sa perte annuelle, la première depuis 1972, s'était élevée à 3,1 milliards de dollars (2,56 milliards d'euros), un montant moins important que prévu.

* MASTERCARD avance de 2,5% après que le groupe de carte de crédit a publié un bénéfice du quatrième trimestre inférieur au consensus IBES de Refinitiv. Son concurrent VISA publiera ses résultats après la clôture.

* GAMESTOP - Le distributeur de jeux vidéo, au coeur depuis plusieurs jours d'une bataille boursière entre de gros vendeurs à découvert et une coalition d'investisseurs particuliers, a ouvert à la baisse dans les transactions en avant-Bourse avant de se retourner à la hausse pour prendre plus de 20%. L'action a plus que doublé mercredi.

* Le chimiste DOW a publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs au consensus IBES de Refinitiv grâce au rebond de la demande et à l'augmentation des prix.

* MONDELEZ INTERNATIONAL, qui publie ses résultats ce jeudi après la clôture, fait l'objet d'une enquête de la Commission européenne, qui cherche à déterminer si le groupe agroalimentaire a eu recours à des pratiques anticoncurrentielles entraînant une hausse des prix pour les consommateurs.

* PFIZER, BIONTECH - Le vaccin contre le COVID-19 développé par les deux entreprises semble perdre seulement une infime partie de son efficacité contre un virus génétiquement modifié en laboratoire avec trois mutations décelées chez le variant sud-africain du coronavirus, selon une étude supervisée par la firme américaine.

* ALTRIA, le fabricant des cigarettes Marlboro, attend un bénéfice inférieur aux attentes pour 2021 en raison de la hausse des dépenses visant à développer et commercialiser des produits de tabac non combustibles.

* WHIRLPOOL a publié mercredi une prévision de bénéfice trimestriel supérieure aux attentes du marché, bénéficiant d'une forte demande pour ses appareils électroménagers.

* LEVI STRAUSS prévoit des résultats inférieurs aux attentes pour le premier trimestre, en raison de la fermeture des magasins sur plusieurs de ses principaux marchés. L'action du fabricant de jeans recule de 2,5% dans les échanges avant l'ouverture.

* TWITTER - KeyBanc relève son conseil à "surpondérer" contre "pondération en ligne". Le titre prend plus de 1% en avant-Bourse.

* VIACOMCBS - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre".

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)