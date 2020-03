USA : Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de près de 5%:

* Le SECTEUR PÉTROLIER devrait souffrir du plongeon des cours du brut après l'échec des discussions entre l'Opep et la Russie sur un nouvel accord d'encadrement de la production. Dans les échanges en avant-Bourse, EXXON MOBIL et CHEVRON perdent respectivement près de 15%. SCHLUMBERGER, MARATHON OIL, DEVON ENERGY, OCCIDENTAL PETROLEUM, CHESAPEAKE ENERGY et WHITING PETROLEUM reculent chacun de plus de 20%. En Europe, l'indice Stoxx du secteur chute d'environ 15%.

* Le SECTEUR FINANCIER et le compartiment BANCAIRE en particulier devraient reculer avec la chute des rendements obligataires et la perspective d'une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale. WELLS FARGO, GOLDMAN SACHS, JPMORGAN CHASE, CITIGROUP, MORGAN STANLEY et BANK OF AMERICA perdent entre 9% et 12%.

* Les actions du SECTEUR AÉRIEN et des LOISIRS restent en première ligne dans la crise du coronavirus, qui a fait près de 3.800 morts dans le monde. AMERICAN AIRLINES, DELTA AIR LINES et UNITED AIRLINES cèdent entre 2,5% et 4%. Les spécialistes des croisières CARNIVAL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES et NORWEGIAN CRUISE LINE abandonnent entre 5% et 9% en avant-bourse.

* APPLE a vendu moins de 500.000 smartphones en Chine au mois de février contre 1,27 million sur la même période l'an dernier, montrent les chiffres officiels du gouvernement chinois, l'épidémie de coronavirus ayant considérablement freiné la demande. Le titre chute de 6,2% à 271 dollars en avant-Bourse.

* WALT DISNEY - Un membre d'une équipe de maintenance à Disneyland Paris a été détecté positif au coronavirus, a indiqué lundi un porte-parole du parc d'attractions, confirmant une information du Parisien. Le parc reste toutefois ouvert.

* Les groupes biopharmaceutiques développant des traitements, des vaccins ou des outils de diagnostic du coronavirus sont en hausse en avant-Bourse: NOVAVAX, INOVIO PHARMA, VAXART, TONIX PHARMA, APPLIED DNA ou encore ALTIMMUNE prennent entre 7% et 31%.

* AON - Le courtier en assurances a annoncé le rachat de WILLIS TOWERS WATSON pour près de 30 milliards de dollars payables en actions, une opération qui pourrait créer un nouveau numéro un mondial du courtage devant MARCH & MCLENNAN dans un contexte marqué par la dégradation des marges du secteur.

* BRISTOL MYERS SQUIBB - Le groupe pharmaceutique a annoncé l'échec d'un essai clinique d'une nouvelle thérapie du myélome multiple. Le titre perd près de 5% en avant-Bourse.

* LYFT et UBER TECHNOLOGIES cèdent autour de 12% dans les échanges en avant-Bourse. Les deux groupes ont annoncé des mesures d'indemnisation des chauffeurs dont l'activité est affectée par l'épidémie de coronavirus.

* MCDONALD'S - Le titre perd 4,8% en avant-Bourse. Guggenheim a abaissé son objectif de cours pour prendre en compte l'impact de l'épidémie de coronavirus sur le comportement des consommateurs.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)