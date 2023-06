USA : Les procureurs fédéraux annoncent à Trump qu'il fait l'objet d'une enquête-ABC

8 juin (Reuters) - Les procureurs fédéraux ont informé l'ancien président américain Donald Trump qu'il fait l'objet d'une enquête concernant sa gestion de documents classés confidentiels après la fin de son mandat, rapporte mercredi ABC News. Les procureurs fédéraux ont envoyé une lettre à Donald Trump lui annonçant qu'il fait l'objet d'une enquête, rapporte mercredi Politico. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. Le département américain de la Justice informe généralement les personnes faisant l'objet d'une enquête afin de leur donner l'opportunité de présenter leurs propres preuves devant un grand jury. Cela ne signifie pas nécessairement que Donald Trump sera inculpé. Cette annonce intervient quelques jours après que les avocats de l'ancien président américain ont rencontré des responsables du département de la Justice. Un grand jury fédéral enquête sur des documents classés confidentiels que l'ancien président a emportés à Mar-a-Lago, sa résidence floridienne, après son départ de la Maison blanche en 2021. Le porte-parole du procureur chargé de l'enquête s'est refusé à tout commentaire. La campagne de Donald Trump, candidat à la primaire républicaine de 2024, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Près de 13.000 documents ont été retrouvés en août 2022 lors d'une perquisition effectuée au domicile floridien de Donald Trump. Une centaine de ces documents étaient classés confidentiels. (Reporting by Dan Whitcomb; Editing by Ross Colvin, Noeleen Walder and Lisa Shumaker)