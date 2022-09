USA : Les prix à la consommation repartent à la hausse en août

WASHINGTON, 13 septembre (Reuters) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont de nouveau augmenté en août et l'inflation en rythme annuel a ralenti moins qu'attendu, montrent mardi les statistiques mensuelles des prix à la consommation publiées par le département du Travail.

L'indice des prix CPI, qui était resté stable en juillet, a augmenté de 0,1% le mois dernier et sa hausse sur un an est revenue à 8,3% après 8,5%, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse des prix de 0,1% d'un mois sur l'autre et une inflation de 8,1% en rythme annuel.

Ces chiffres pourraient conforter le scénario déjà privilégié par les marchés d'une nouvelle hausse de trois quarts de point des taux d'intérêt à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Marc Angrand)