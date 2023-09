USA : Les prix à la consommation ont accéléré en août avec le coût de l'essence

(Actualisé tout au long avec détails) par Lucia Mutikani 13 septembre (Reuters) - Les prix à la consommation aux États-Unis ont connu leur plus forte progression depuis plus d'un an en août, en raison notamment de l'augmentation du coût de l'essence, mais une hausse modérée de l'inflation sous-jacente pourrait encourager la Réserve fédérale (Fed) à maintenir ses taux d'intérêt inchangés mercredi prochain. L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,6% le mois dernier, la plus forte hausse depuis juin 2022, après deux hausses consécutives de 0,2% en juillet et juin, montrent les statistiques officielles publiées mercredi par le département du Travail. Les prix de l'essence ont accéléré en août, atteignant un pic de 3,984 dollars le gallon au cours de la troisième semaine du mois, contre 3,676 dollars au cours de la même période en juillet, selon les données de l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Le CPI a augmenté de 3,7% en août sur un an, plus que prévu, après avoir progressé de 3,2% en juillet, loin de l'objectif d'inflation de 2% de la Fed. Il s'agit du deuxième mois consécutif de hausse de l'inflation en rythme annuel. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les prix à la consommation augmentent de 0,6% sur un mois et de 3,6% sur un an. Le rapport a été publié une semaine avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et fait suite à des données montrant un assouplissement des conditions du marché du travail en août. L'indice des prix de base ("core CPI"), qui exclut les produits alimentaires et l'énergie, a augmenté en août de 0,3% sur un mois. Sur un an, il progresse de 4,3% en août, après une hausse de 4,7% en juillet, soit la plus faible augmentation en glissement annuel depuis septembre 2021. Les économistes tablaient sur des hausses de 0,2% sur un mois et de 4,3% sur un an pour les prix de base. (Reportage Lucia Mutikani, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)