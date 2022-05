USA : Les perspectives économiques se détériorent et l'inflation devrait persister

13 mai (Reuters) - Les perspectives économiques des Etats-Unis se sont dégradées et l'inflation devrait rester plus élevée que prévu pour un certain temps, montre l'enquête de la Réserve fédérale (Fed) de Philadelphie publiée vendredi.

Les 34 prévisionnistes professionnels interrogés par la Fed de Philadelphie tablent sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 2,3% au deuxième trimestre, soit une baisse de 1,9 point de pourcentage par rapport à la dernière enquête il y a trois mois.

L'expansion du PIB américain est estimée à 2,3% en 2023 et à 2% en 2024, des chiffres inférieurs aux précédentes estimations.

Les prévisionnistes s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le trimestre en cours ressorte à 7,1% sur un an, contre 3,8% lors de la dernière enquête. Ils prévoient également que l'indice des prix PCE (personal consumption expenditures) soit de 5,7% sur un an au deuxième trimestre, et non plus de 3,1%.

Leurs prévisions concernant les indices CPI et PCE ont également été revues à la hausse pour l'ensemble de l'année 2022 et 2023.

Malgré l'affaiblissement des perspectives de croissance aux Etats-Unis, les prévisionnistes n'anticipent qu'une légère hausse du chômage.

Selon eux, le taux de chômage américain sera de 3,6% au deuxième trimestre puis de 3,5% au T3 et T4. En 2022 et 2023, il devrait s'établir à 3,6% avant d'augmenter à 3,8% au cours des deux années suivantes. (Reportage Lindsay Dunsmuir; version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)