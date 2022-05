USA : Les naissances en hausse pour la première fois depuis 2014

24 mai (Reuters) - Le nombre de naissances aux États-Unis a augmenté de 1% en 2021, sa première hausse depuis 2014, selon un rapport des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Ce rapport précise que 3.659.289 enfants sont nés l'année dernière, la hausse étant liée à une augmentation du taux de natalité des femmes de 25 à 49 ans.

C'est chez les femmes âgées de 35 à 39 ans que l'on observe la plus forte hausse, tandis que le taux de natalité chez les adolescentes de 15 à 19 ans a atteint un plus bas.

Ainsi, 146.756 enfants sont nés de mères âgées de 15 à 19 ans, soit une baisse de 7% par rapport à 2020.

Pour les 35-39 ans, on recense 54,2 naissances pour 1.000 femmes en 2021, contre 51,8 pour 1.000 femmes un an plus tôt.

En 2020, le nombre de naissance aux États-Unis était tombé à son plus bas en quarante ans.

Pour arriver à ces chiffres, le CDC a analysé les registres des naissances recensées au 10 février 2022 pour les douze mois de l'année 2021. (Reportage Amruta Khandekar; version française Valentine Baldassari)