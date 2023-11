USA: Les médicaments amaigrissants transforment les soins de santé

USA: Les médicaments amaigrissants transforment les soins de santé













Crédit photo © Reuters

par Julie Steenhuysen et Caroline Stauffer CHICAGO (Reuters) - Une nouvelle classe de médicaments amaigrissants transforme le système de santé américain d'une manière qui pourrait s'étendre à des domaines tout aussi difficiles à traiter que l'obésité, comme la toxicomanie, selon des intervenants de la conférence Reuters Events Total Health qui se tient cette semaine à Chicago. La Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé mercredi qu'Eli Lilly pourrait commencer à vendre son médicament tirzépatide destiné à perdre du poids, ce qui en ferait le deuxième médicament contre l'obésité d'une classe connue sous le nom de GLP-1. Le médicament, appelé Zepbound, est déjà vendu sous la marque Mounjaro pour le traitement du diabète de type 2. Le Wegovy de Novo Nordisk, également appelé sémaglutide, a quant à lui été approuvé pour le traitement de l'obésité en 2021 et est vendu sous le nom d'Ozempic pour le diabète. Les médicaments de cette classe, qui sont également en cours de développement dans un certain nombre d'autres groupes pharmaceutiques, sont conçus pour imiter l'action de l'hormone GLP-1 pour réguler la glycémie, ralentir la digestion et supprimer l'appétit. Des études sur Wegovy ont montré qu'il entraînait une perte de poids de 15% sur 68 semaines, tandis que le médicament de Lilly, qui cible également une deuxième hormone appelée GIP, a démontré une perte de poids de plus de 22% sur 72 semaines. "Cela ouvre de nouvelles opportunités vraiment spectaculaires en termes de contrôle de la région du cerveau contrôlant la satiété, mais aussi d'autres régions où la dépendance pourrait être contrôlée", a déclaré Lawrence Tabak, directeur adjoint des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis lors d'une interview à la conférence Total Health mercredi. Lawrence Tabak a précisé que les études soutenues par les NIH sont encore "en cours d'élaboration" et que les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires, mais "cela ouvre un ensemble de possibilités pour contrôler des choses comme l'obésité, le métabolisme en général, peut-être d'autres dépendances". La chaîne de pharmacies Walgreens constate une "demande énorme" pour les GLP-1, a déclaré John Driscoll, président du secteur des soins de santé aux États-Unis chez Walgreens Boots Alliance. "Je pense que ces médicaments vont changer la façon dont les gens perçoivent les soins de santé", a-t-il déclaré, tout en notant que le remboursement par les assureurs maladie n'a pas encore rattrapé la demande. Le prix de ces médicaments aux États-Unis dépasse 1.000 dollars (environ 935 euros) par mois. Lawrence Tabak a cependant estimé que ces médicaments pourraient contribuer à réduire le coût des soins de santé en général, ce dont devraient selon lui tenir compte les compagnies d'assurances. "Si vous parvenez à mieux contrôler l'obésité dans ce pays, les économies réalisées grâce à la réduction des maladies cardiovasculaires et autres affections associées seront assez importantes", a-t-il fait valoir. (Reportage de Julie Steenhuuysen et Caroline Stauffer ; rédigé par Deena Beasley ; version française Blandine Hénault)