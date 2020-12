USA: Les dépenses des ménages baissent plus que prévu en novembre

WASHINGTON (Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages aux États-Unis ont baissé plus que prévu en novembre, ce qui conforte le scénario d'un net ralentissement de l'économie au quatrième trimestre et d'une contraction sur les trois premiers mois de 2021 en dépit du plan de relance et du début de la campagne de vaccination contre le COVID-19.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique des États-Unis, ont baissé de 0,4% en novembre après une hausse de 0,3% (révisée) en octobre, montrent les données publiées mercredi par le département du Commerce.

Il s'agit de la première baisse depuis avril.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 0,2% des dépenses de consommation en novembre.

Le département du Commerce précise que les prix à la consommation mesurés par l'indice des prix PCE sont restés inchangés comme en septembre. Sur un an, cet indice affiche un gain de 1,1%, après avoir augmenté de 1,2% en novembre.

Hors énergie et alimentation, l'indice PCE dit "core" est resté inchangé comme le mois précédent. Sa progression en rythme annuel atteint ainsi 1,4% tout comme en novembre.

Les revenus des ménages, eux, ont reculé de 1,1% après une baisse de 0,6% (révisée) en octobre.

