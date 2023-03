USA : Les dépenses de consommation ralentissent en février, l'inflation aussi...

USA : Les dépenses de consommation ralentissent en février, l'inflation aussi...













WASHINGTON, 31 mars (Reuters) - Les dépenses de consommation aux États-Unis n'ont que très légèrement augmenté en février, probablement pour compenser la hausse du mois précédent, et l'inflation a montré des signes de ralentissement tout en restant élevée, ce qui pourrait amener la Réserve fédérale (Fed) à augmenter les taux d'intérêt une fois de plus cette année. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 0,2% le mois dernier, a déclaré le département du Commerce vendredi. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse un peu plus marquée, de 0,3%. Les données de janvier ont été révisées à la hausse et montrent que les dépenses ont augmenté de 2,0% au lieu de 1,8% comme indiqué précédemment. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - une mesure d'inflation très suivie par la Fed - a augmenté de 0,3% le mois dernier après une accélération de 0,6% en janvier. Sur un an, l'indice des prix PCE a progressé de 5,0% après avoir augmenté de 5,3% en janvier. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE dit "core" a augmenté de 0,3% sur un mois après avoir progressé de 0,5% en janvier. Sur un an, l'indice des prix PCE "core" a augmenté de 4,6% en février, après +4,7% en janvier. Les économistes tablaient sur une hausse de l'indice PCE "core" de 0,4% sur un mois et de 4,7% sur un an. (Reportage Lucia Mutikani ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)