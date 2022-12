USA : Les créations d'emplois supérieures aux attentes en novembre

2 décembre (Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en novembre et la hausse des salaires sur un an a été également supérieure aux attentes tandis que le taux de chômage est resté stable, montrent les données publiées vendredi par le département du Travail.

Selon ces données, 263.000 emplois non-agricoles ont été créés le mois dernier après 284.000 (révisé de 261.000) en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 200.000 créations de postes, leurs estimations s'échelonnant de 133.000 à 270.000.

Le taux de chômage est resté stable, à 3,7%, comme en octobre et comme le prévoyait le consensus Reuters.

Le salaire horaire moyen a en revanche augmenté en novembre de 0,6%, contre un consensus à +0,3% et un gain de 0,5% en octobre (révisé). Sur un an, il affiche une progression de 5,1%, contre une augmentation de 4,6% attendue et une hausse de 4,9% en octobre (révisé). (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)