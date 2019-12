USA: Les créations d'emplois privés au plus bas depuis mai

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 67.000 emplois en novembre, un chiffre nettement inférieur aux attentes et le plus faible depuis mai, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 140.000 créations de postes, leur estimations s'échelonnant entre 120.000 et 188.000.

Le chiffre des créations d'emplois d'octobre a été révisé en légère baisse, à 121.000 contre 125.000 en première estimation.

L'enquête ADP est publiée deux jours avant le rapport mensuel du département du Travail. Pour novembre, le consensus Reuters table sur 180.000 créations de postes non-agricoles et sur 175.000 pour le seul secteur privé.

Le dollar accentuait son repli face à un panier de devises de référence après la publication de l'enquête ADP tandis que la remontée du rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'atténuait et que les contrats à terme sur les indices de Wall Street réduisaient leurs gains.

(Marc Angrand, édité par Patrick Vignak)