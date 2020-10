USA: Les créations d'emplois ont ralenti plus que prévu

WASHINGTON (Reuters) - Les créations d'emplois ont ralenti plus fortement que prévu en septembre aux Etats-Unis, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, avec la diminution des mesures de soutien à l'activité et l'augmentation des contaminations par le nouveau coronavirus.

Dans son dernier rapport sur l'emploi avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, le département du Travail a fait état de 661.000 créations d'emplois non-agricoles le mois dernier après les 1,489 million (révisé de 1,371 million) enregistrées en août.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un ralentissement moins important avec 850.000 créations de postes en septembre.

"La reprise se poursuit mais à un rythme plus lent en partie parce que les mesures de relance du gouvernement ont considérablement diminué. Nous voyons davantage de licenciements et de faillites", a déclaré Sung Won Sohn, professeur de finance et d'économie à Los Angeles.

Le taux de chômage est revenu à 7,9% contre 8,4% alors que le consensus Reuters le donnait à 8,2%. Mais ces chiffres sont faussés depuis plusieurs mois par des erreurs de classification dans l'enquête qui sert à les établir.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,1%, un ralentissement par rapport à la hausse de 0,3% au mois d'août. Sa progression est de 4,7% sur un an.

