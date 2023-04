USA : Les craintes sur le plafond de la dette font grimper le coût d'une garantie contre un défaut

USA : Les craintes sur le plafond de la dette font grimper le coût d'une garantie contre un défaut













par Karin Strohecker, Dhara Ranasinghe et Davide Barbuscia LONDRES, 20 avril (Reuters) - Les inquiétudes du marché sur le plafond de la dette américaine ont fait grimper jeudi le coût d'une garantie contre un risque de défaut de l'Etat sur sa dette à son plus haut niveau depuis plus d'une décennie. Les swaps de défaut de crédit (CDS) à cinq ans sur la dette des Etats-Unis, un instrument financiers utilisé par certains investisseurs comme une assurance contre un risque de non-remboursement des obligations d'Etat, a atteint 49 points de base, soit plus de deux fois son niveau de janvier, selon les données de S&P Global Market Intelligence. Les CDS à un an s'élevait à plus de 100 points de base mercredi, selon Refinitiv, bien au-dessus des niveaux de 2011 lors que l'agence Standard & Poor's a abaissé la note de crédit des Etats-Unis dans une décision sans précédent. Républicains et démocrates ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente sur le relèvement du plafond de la dette, actuellement fixé à 31.400 milliards de dollars et dépassé depuis la mi-janvier. JPMorgan estime que le Trésor pourrait se retrouver à court de ressources disponibles à la mi-août si aucun accord n'est trouvé pour permettre à l'administration Biden d'honorer ses obligations financières. (Karin Strohecker, Dhara Ranasinghe, Davide Barbuscia, version française Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)