USA: Les banques risquent une augmentation de 20% des exigences de fonds propres, selon le WSJ

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les autorités américaines de régulation préparent un durcissement des règles en matière de fonds propres pour les grandes banques des Etats-Unis, afin de renforcer la solidité du système financier après une série de défaillances, rapporte lundi le Wall Street Journal. Suivant la nouvelle mouture, les banques pourraient voir leurs exigences de fonds propres augmenter de 20%, a précisé le quotidien économique et financier, ajoutant que les changements prévus par les régulateurs sont en passe d'être proposés au cours du mois. Michael Barr, le vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, a déclaré mi-mai que l'institution présentera à l'été son plan visant à renforcer les règles sur les capitaux et veillera à ce que la surveillances des banques par les superviseurs soit plus stricte, après la faillite de plusieurs banques de taille intermédiaire en mars. Il a ajouté que la banque centrale "envisageait soigneusement" de modifier les règles applicables aux grandes banques régionales. D'après le WSJ, le montant précis des exigences en fonds propres dépendra de l'activité de l'établissement, les grandes banques très présentes dans le trading devant subir les augmentations les plus significatives. Morgan Stanley mais aussi American Express, qui dépendent fortement des revenus de commissions, pourraient également se voir imposer de fortes augmentations de capital, selon le WSJ. Sollicités par Reuters, les deux groupes n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Baranjot Kaur, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)