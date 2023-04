USA : Le secteur privé a créé 145.000 emplois en mars

WASHINGTON, 5 avril (Reuters) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois qu'attendu en mars, montre mercredi l'enquête mensuelle de l'institut ADP. Elle recense 145.000 créations d'emplois privés le mois dernier alors que le consensus Reuters tablait sur 200.000, les estimations des économistes interrogés s'échelonnant entre 139.000 et 250.000. L'enquête ADP est publiée deux jours avant le rapport mensuel du département du Travail qui devrait, selon le consensus Reuters, montrer un ralentissement des créations d'emploi à 240.000 en mars après 311.000 en février. Le marché de l'emploi ralentit alors que des coûts d'emprunt plus élevés freinent la demande. Le gouvernement a indiqué mardi qu'il y avait 9,9 millions d'offres d'emploi fin février, le niveau le plus bas depuis mai 2021. Néanmoins, il y avait 1,7 poste vacant pour chaque chômeur en février, ce qui témoigne de tensions sur le marché de l'emploi. (Reportage Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)