USA : Le privé a créé moins d'emplois qu'attendu en août (ADP)

WASHINGTON, 30 août (Reuters) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emploi que prévu en août, dernière indication en date d'un essoufflement du marché de l'emploi, même s'il reste tendu, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Elle recense 177.000 créations de postes en août alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 195.000. ADP a révisé en hausse les résultats de l'enquête de juillet qui montrent désormais 371.000 emplois créés alors que les résultats initiaux en faisaient ressortir 324.000. Le marché du travail ralentit progressivement, car il s'adapte à la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine depuis mars 2022. A Wall Street, les contrats à terme sur les indices actions ont peu réagi à la publication de cette statistique et signalaient une ouverture à l'équilibre. (Reportage Lucia Mutikani ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)