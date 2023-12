USA : Le moral des ménages plus élevé qu'estimé en décembre

USA : Le moral des ménages plus élevé qu'estimé en décembre













PARIS, 22 décembre (Reuters) - Le moral des ménages américains s'est amélioré en décembre davantage que prévu en première estimation, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance s'est établi à 69,7 contre une première estimation à 69,4 et un consensus des économistes interrogés par Reuters du même ordre. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est élevée à 73,3 contre une estimation précédente à 74,0 et celle des perspectives à 67,4 contre une estimation initiale à 66,4. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)