USA : Le moral des ménages meilleur qu'estimé en septembre (Michigan)

PARIS, 29 septembre (Reuters) - Le moral des ménages américains est ressorti en septembre au-dessus du chiffre initialement estimé, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance s'affiche ce mois-ci à 68,1 après 69,5 en août. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 67,7, comme en première estimation. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle est ressortie à 71,4, après 69,8 en première estimation et 75,7 le mois précédent. Celle des perspectives s'est établie à 66,0 contre 66,3 en première estimation et 65,5 précédemment. Les anticipations d'inflation à un an sont ressorties à 3,2% contre 3,1% en première estimation, tandis que celles à un horizon de cinq ans sont passées de 2,7% à 2,8%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)