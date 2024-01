USA : Le département d'Etat approuve une possible vente de F-16 à la Turquie pour 23 Mds$

26 janvier (Reuters) - Le département d'Etat américain a approuvé une possible vente d'avions de combat F-16 et d'équipements connexes à la Turquie dans le cadre d'une transaction estimée à 23 milliards de dollars (21 milliards d'euros), a déclaré vendredi le Pentagone. Le parlement turc a ratifié cette semaine l'adhésion de la Suède à l'Otan et le président turc a signé la loi d'adhésion. Le président turc Erdogan comme le Congrès américain avaient lié la décision finale d'Ankara à la vente d'avions de combat F-16 fabriqués par Lockheed Martin. (Reportage Costas Pitas et Eric Beech; version française Camille Raynaud)