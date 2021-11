USA : Le démocrate Phil Murphy réélu dans le New Jersey

(Reuters) - Le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, a été réélu pour un second mandat, battant de peu le candidat républicain Jack Ciattarelli, montrent les résultats de l'élection, au lendemain de la fermeture des bureaux de vote.

Agé de 64 ans, Phil Murphy est le premier gouverneur démocrate à être réélu dans le New Jersey en quarante ans.

Les résultats non-officiels rapportés par l'Associated Press et cités par le New York Times et d'autres médias montrent que Phil Murphy a obtenu 50,03% des voix contre 49,22% pour Jack Ciattarelli. Ces résultats prennent en compte 90% des votes.

Phil Murphy a engagé un virage à gauche dans le New Jersey, instaurant de nouveaux impôts sur les millionnaires, des restrictions plus sévères sur les armes à feu, un salaire minimum plus élevé et des congés maladies payés. Il a aussi défendu sa gestion stricte de la pandémie de coronavirus, notamment l'obligation du port du masque dans les écoles.

Son concurrent, Jack Ciattarelli, un ancien député de l'Etat, a consacré une grande partie de sa campagne aux impôts élevés dans le New Jersey et il a accusé Phil Murphy d'être déconnecté de l'électorat.

Le New Jersey s'est résolument tourné vers le parti démocrate ces dernières années et le parti a remporté dix des douze sièges de l'Etat à la Chambre des représentants en 2020.

(Reportage Joseph Ax; version française Camille Raynaud)