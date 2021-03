USA : Le déficit courant au plus haut depuis 12 ans en 2020

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON, (Reuters) - Le déficit courant des Etats-Unis a atteint l'an dernier son plus haut niveau depuis 12 ans avec l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les échanges de biens et de services, montrent les statistiques publiées mardi par le département du Commerce.

La balance courante, qui mesure le solde de l'ensemble des échanges de biens et de services, des transferts et des flux d'investissement, affiche pour 2020 un déficit en augmentation de 34,8% à 647,2 milliards de dollars (544,3 milliards d'euros), le plus important enregistré depuis 2008.

Ce déficit équivaut à 3,1% du produit intérieur brut (PIB), là encore le ratio le plus élevé depuis 2008, contre 2,2% en 2019.

Les exportations de biens et de services et les revenus reçus de résidents étrangers ont diminué de 578,3 milliards de dollars pour revenir à 3.230 milliards alors que les importations de biens et de services et les revenus payés à des résidents étrangers baissaient de 411,3 milliards à 3.870 milliards de dollars.

Le déficit commercial a bondi à 681,7 milliards de dollars en 2020 après 576,9 milliards en 2019.

(Andrew Heavens, version française Marc Angrand)