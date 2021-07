USA: La Trump Organization plaide non coupable d'accusations de fraude fiscale

Crédit photo © Reuters

par Karen Freifeld, Jonathan Stempel et Jan Wolfe

NEW YORK (Reuters) - La société de Donald Trump et le directeur financier de longue date de celle-ci ont plaidé jeudi non coupables d'accusations de fraude fiscale, dans le cadre d'une procédure pénale engagée par le parquet de New York après une enquête de plus de deux ans sur les affaires de l'ancien président américain.

D'après l'acte d'inculpation rendu public jeudi, la Trump Organization et son directeur financier Allen Weisselberg sont accusés d'avoir mis en place depuis 2005 un système destiné à frauder le fisc américain en accordant des avantages indus, hors des livres de comptes, à des dirigeants.

Allen Weisselberg, 73 ans, qui travaille pour Donald Trump depuis près de cinq décennies, est parvenu à dissimuler 1,76 million de dollars de revenus, dont le loyer d'un appartement de Manhattan, selon les procureurs.

La Trump Organization pourrait voir se dégrader ses relations avec les banques et ses partenaires en affaires.

Donald Trump ne devrait pas être personnellement visé, a indiqué au préalable son avocat, mais cette affaire pourrait compliquer les ambitions politiques de l'ancien locataire de la Maison blanche, qui envisage de se présenter à l'élection présidentielle de 2024.

L'ancien présentateur de télévision, qui nie toute malversation, a dénoncé dans un communiqué la poursuite d'une "chasse à l'homme politique" menée par la gauche radicale.

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, a lancé il y a près de trois ans cette enquête, toujours en cours, et collabore depuis plusieurs mois avec les services de la procureure générale de l'Etat de New York, la démocrate Letitia James.

Alan Futerfas, avocat membre de l'équipe de défense de la Trump Organization, a déclaré à l'issue de l'audience que la compagnie était "très optimiste" sur le fait que la procédure ne nuirait pas à ses affaires.

"Si la compagnie avait un autre nom, je ne pense pas que ces accusations auraient été portées", a-t-il dit aux journalistes.

Dans un communiqué, la Trump Organization, qui pourrait notamment se voir infliger des amendes en cas de condamnation, a reproché aux procureurs de se servir d'Allen Weisselberg comme d'un "pion" dans une tentative désespérée de nuire à Donald Trump.

(Reportage Karen Freifeld, Brendan Pierson et Jonathan Stempel à New York, Julia Harte, Joseph Tanfani et Jan Wolfe à Washington; version française Jean Terzian)