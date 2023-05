USA : La production industrielle progresse de 0,5% en avril

16 mai (Reuters) - La production industrielle aux Etats-Unis a augmenté de 0,5% en avril, montrent les statistiques officielles publiées mardi. Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une stabilité après une hausse de 0,4% en mars. La production manufacturière, quant à elle, a enregistré une hausse de 1,0%, soit bien au-delà de la prévision d'une croissance de 0,1% et en net rebond par rapport au recul de 0,8% accusé en mars (chiffre révisé). (Rédigé par Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)