USA : La Fed relève d'un demi-point son principal taux d'intérêt

par Howard Schneider et Ann Saphir

WASHINGTON, 14 décembre (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé mercredi une hausse d'un demi-point de son taux d'intérêt directeur et fait part de nouvelles projections économiques qui impliqueront au moins des hausses de taux supplémentaires de 75 points de base en 2023 et une croissance très limitée de l'économie américaine.

La médiane des prévisions des responsables de la banque centrale américaine suggère une remontée de l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") - porté ce mercredi à 4,25%-4,5% - à 5,1% l'année prochaine, un niveau légèrement supérieur à celui auquel s'attendaient en moyenne les investisseurs avant la réunion.

Seuls deux des 19 responsables de la Fed considèrent que l'objectif de taux restera sous les 5% en 2023.

"Le Comité (de politique monétaire de la Fed, FOMC) est très attentif aux risques d'inflation (...). De nouvelles hausses de l'objectif de taux seront appropriées afin d'atteindre une orientation de la politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2% à terme", a déclaré la Fed dans un communiqué presque identique à celui publié à l'issue de la réunion de novembre.

Après avoir relevé ses taux de 75 points de base lors de ses quatre dernières réunions, la Fed ralentit le rythme de son resserrement monétaire à 50 points de base, une décision prise à l'unanimité et attendue par une grande majorité des économistes et analystes interrogés par Reuters.

Jerome Powell, le président de la Fed, a déclaré qu'il n'était pas encore prêt à affirmer que la

décélération

récente de l'inflation signifiait que le pic avait été atteint.

"Il n'est pas aussi important de savoir à quel rythme" se fait la remontée des taux, a-t-il dit en conférence de presse, soulignant que la plus grande question à laquelle sont confrontés les responsables de la Fed est celle du niveau où doit s'arrêter la banque centrale, et pour combien de temps.

POWELL MET EN GARDE CONTRE UNE BAISSE DES TAUX PRÉMATURÉE

Bien que les prévisions de la Fed indiquent que l'objectif de taux des fonds fédéraux sera inférieur en 2024 à celui attendu cette année, Jerome Powell a insisté sur la volonté de l'institution de faire évoluer la politique "vers une position suffisamment restrictive pour garantir un retour de l'inflation vers l'objectif de 2%, et non de baisser les taux".

Tout débat sur un assouplissement monétaire n'aura lieu que lorsque le FOMC sera convaincu que l'inflation est en train de redescendre.

Dans ses nouvelles prévisions, le taux d'inflation PCE, l'indice privilégié par la Fed, devrait rester au-dessus de l'objectif de 2% au moins jusqu'à fin 2025 et sera encore supérieur à 3% fin 2023.

La Fed a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour les deux prochaines années, à 0,5% seulement en 2023, soit le même niveau attendu cette année, et à 1,6% en 2024, alors que les prévisions de septembre les donnaient à 1,2% et 1,7% respectivement.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis devrait ressortir en hausse de 1,8% en 2025.

Le taux de chômage, actuellement à 3,7%, devrait monter à 4,6% l'année prochaine.

Sur les marchés, les actions américaines sont passées dans le rouge après les annonces de la Fed, l'indice large Standard & Poor's 500 a fini la séance en baisse de 0,6%.

Le rendement des bons du Trésor à dix ans reculait légèrement à 3,4755% et le dollar cédait du terrain face à un panier de devises internationales (-0,34).

"Le communiqué et les projections économiques racontent une histoire simple mais convaincante: cette Fed n'est pas prête à "pivoter" de façon significative tant qu'elle n'aura pas vu des preuves durables et concluantes d'un basculement des pressions inflationnistes", a déclaré Karl Schamotta, responsable de la stratégie chez Corpay. (Reportage Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard et Jean Terzian)