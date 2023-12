USA : La croissance du 3e trimestre révisée à 4,9% en rythme annualisé

PARIS, 21 décembre (Reuters) - La croissance de l'économie américaine au troisième trimestre a été moins importante qu'initialement estimé, montrent jeudi les statistiques définitives du produit intérieur brut (PIB) publiées par le département du Commerce. Le PIB des Etats-Unis a progressé de 4,9% en rythme annualisé par rapport aux trois mois précédents, un chiffre révisé par rapport à la précédente estimation qui donnait une croissance de 5,2%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient également en moyenne une croissance de 5,2%. Le département du Commerce a par ailleurs revu à la baisse la croissance de l'indice des prix de base dit "core PCE", à 2,0% en rythme annuel sur juillet-septembre alors que le consensus le donnait inchangé par rapport à la précédent estimation à +2,3%. Les contrats à terme sur les indices à Wall Street ont accru leurs gains après la publication des chiffres définitifs du PIB américain au troisième trimestre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)