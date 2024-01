USA : La confiance du consommateur progresse en janvier

30 janvier (Reuters) - La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée un peu moins fortement que prévu en janvier, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi. L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi à 114,8 contre 108,0 en décembre (révisé de 110,7). Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un chiffre de 115,0. La composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle est ressortie à 161,3 contre 147,2 le mois dernier (révisé de 148,5), tandis que celle des anticipations, basée sur les perspectives à court terme de revenus, des affaires et des conditions du marché du travail, s'affiche à 83,8 contre 81,9 précédemment (révisé de 85,6). Les anticipations du consommateur sur l'inflation à l'horizon d'un an donnent un taux de 5,2% en janvier, au plus bas depuis mars 2020. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)