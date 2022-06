USA : La confiance du consommateur au plus bas depuis février 2021

PARIS, 28 juin (Reuters) - La confiance du consommateur américain a reculé plus nettement que prévu en juin, tombant à son plus bas niveau depuis février 2021, en raison du niveau élevé de l'inflation et des inquiétudes sur la croissance économique, montre mardi l'enquête mensuelle du Conference Board.

L'indice de confiance du Conference Board a reculé à 98,7 après 103,2 en mai.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un indice à 100,4 après le chiffre de 106,4 annoncé initialement pour le mois de mai.

La composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle a reculé à 147,1 contre 147,4 (149,6 en première estimation) et celle des anticipations ressort à son plus bas niveau depuis mars 2013, à 66,4 après 73,7 en mai (77,5 en première estimation). (Reportage Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)